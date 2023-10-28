Все результаты игрового дня 28 октября

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Сегодня, 28 октября, состоялось 11 матчей регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч.

Результаты игрового дня регулярного сезона НБА, 28 октября

«Мемфис Гриззлиз» — «Денвер Наггетс» — 104:108.

«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» — 99:111.

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 119:111.

«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 120:126.

«Кливленд Кавальерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:108.

«Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 104:103 ОТ.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 126:122 ОТ.

«Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс» — 125:120.

«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:118.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Орландо Мэджик» — 97:102.

«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 114:122.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича. Он отметился 49 очками, 10 подборами и семью передачами. Также стоит выделить защитника «Кливленда» Донована Митчелла, набравшего 43 очка, сделавшего восемь подборов, пять передач, три перехвата и два блока. Отметку в 40 очков пробил и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (41).