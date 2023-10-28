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Все результаты игрового дня 28 октября

Все результаты игрового дня 28 октября
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Сегодня, 28 октября, состоялось 11 матчей регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Результаты игрового дня регулярного сезона НБА, 28 октября

«Мемфис Гриззлиз» — «Денвер Наггетс» — 104:108.
«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» — 99:111.
«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 119:111.
«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 120:126.
«Кливленд Кавальерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:108.
«Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 104:103 ОТ.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 126:122 ОТ.
«Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс» — 125:120.
«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:118.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Орландо Мэджик» — 97:102.
«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 114:122.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича. Он отметился 49 очками, 10 подборами и семью передачами. Также стоит выделить защитника «Кливленда» Донована Митчелла, набравшего 43 очка, сделавшего восемь подборов, пять передач, три перехвата и два блока. Отметку в 40 очков пробил и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (41).

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
104 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Смарт - 20, Роуз - 16, Бейн - 15, Тиллман - 13, Уильямс - 11, Ларэвиа - 6, Кончар - 2, Гильярд, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Морант, Родди, Джексон
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Маррей - 22, Джексон - 16, Гордон - 10, Портер - 9, Уотсон - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Ннаджи - 7, Браун - 5, Строутер, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Пикетт
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
99 : 111
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Болл - 20, Розир - 20, Хэйворд - 19, Миллер - 17, Вашингтон - 13, Маледон - 6, Уильямс - 2, Тор - 2, Bridges, Ричардс, Макгауэнс, Смит, Бэйли, Блэк, Нтиликина
Детройт Пистонс: Бёркс - 24, Айви - 18, Стюарт - 15, Дюрен - 14, Багли III - 14, Каннингем - 12, Хейз - 6, Томпсон - 6, Харрис - 2, Роден, Уайзмен, Умуде, Казалон, Сассер
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 111
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Уайт - 28, Браун - 27, Тейтум - 22, Холидэй - 17, Порзингис - 17, Притчард - 3, Хозер - 3, Бриссетт - 2, Стивенс, Михайлюк, Дэвисон, Уолш, Корнет, Хорфорд, Бэнтон
Майами Хит: Хироу - 28, Адебайо - 27, Батлер - 14, Лоури - 13, Смит - 9, Лав - 9, Робинсон - 9, Брайант - 2, Хэмптон, Йович, Кэйн, Жакез-мл., Мартин, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
120 : 126
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Хантер - 27, Мюррей - 18, Янг - 18, Богданович - 16, Капела - 13, Джонсон - 11, Гриффин - 6, Оконгву - 6, Бей - 5, Форрест, Бафкин, Миллз, Гуйе, Фернанду, Мэтьюз
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Барретт - 26, Рэндл - 17, Дивинченцо - 16, Куикли - 11, Хартенштайн - 8, Робинсон - 7, Гримс - 6, Харт - 4, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 108
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 43, ЛеВерт - 17, Мобли - 14, Окоро - 10, Страс - 8, Уэйд - 8, Джером - 2, Ньянг - 2, Джонс - 1, Меррилл, Портер, Томпсон, Мобли, Бейтс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Дорт - 25, Холмгрен - 16, Уильямс - 14, Уоллес - 9, Джо - 5, Мицич - 3, Гидди - 2, Дав. Бертанс, Уотерс III, Дженг, Покушевски, Уиггинс, Манн, Сарр
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 103
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Дерозан - 33, Уайт - 17, Карузо - 13, Вучевич - 11, Драммонд - 8, Лавин - 8, Крэйг - 7, Досунму - 4, Уильямс - 3, Картер, Филлипс, Терри, Тэйлор
Торонто Рэпторс: Барнс - 22, Сиакам - 18, Трент-мл. - 16, Ануноби - 11, Шрёдер - 10, Буше - 10, Ачиува - 8, Пёлтль - 8, Дик, Макдэниелс, Темпл, Янг, Флинн, Портер
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 122
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 25, Вембаньяма - 21, Джонсон - 20, Сохан - 14, Осман - 14, Брэнэм - 9, Коллинс - 9, Макдермотт - 8, Джонс - 6, Грэм, Уэсли, Барлоу, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 25, Ванвлит - 24, Грин - 22, Брукс - 17, Смит II - 13, Грин - 10, Томпсон - 4, Марьянович - 4, Тэйт - 3, Сэмюэлс, Холидей, Уитмор, Баллок, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
125 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 49, Хардуэй-младший - 19, Ирвинг - 17, Пауэлл - 11, Лайвли - 9, Грин - 7, Уильямс - 5, Джонс - 4, Экзам - 2, Карри - 2, Харди, Проспер, Холмс, Клебер , Моррис
Бруклин Нетс: Томас - 30, Динвидди - 23, Бриджес - 18, Уокер - 14, Финни-Смит - 12, О'Нил - 11, Симмонс - 10, Шарп - 2, Смит, Уотфорд, Брукс, Джайлс, Клауни, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
120 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 35, Олиник - 15, Кларксон - 13, Секстон - 13, Коллинс - 13, Хортон-Такер - 10, Джордж - 8, Кесслер - 7, Данн - 4, Агбаджи - 2, Хендрикс, Сенсабо, Фонтеккио, Саманич, Юртсевен
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 36, Леонард - 25, Пауэлл - 20, Хиланд - 12, Батюм - 8, Зубац - 6, Уэстбрук - 4, Ковингтон - 4, Пламли - 3, Мартин, Коффи, Миллер, Браун, Диабате
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
97 : 102
Орландо Мэджик
Орландо
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 24, Брогдон - 18, Грант - 15, Эйтон - 14, Уокер - 9, Хендерсон - 7, Уильямс - 6, Мэйс - 2, Камара - 2, Тибулл, Мюррэй, Браун, Рупер
Орландо Мэджик: Вагнер - 23, Энтони - 18, Вагнер - 17, Банкеро - 14, Саггс - 11, Фульц - 8, Картер - 8, Харрис - 3, Блэк, Айзек, Хьюстан, Океке, Инглс, Ховард, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
114 : 122
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Фокс - 39, Сабонис - 19, Murray - 16, Везенков - 10, Барнс - 10, Монк - 9, Макги - 7, Дуарте - 4, Хаертер, Митчелл, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Эллис, Лень
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 41, Томпсон - 18, Куминга - 12, Уиггинс - 11, Пол - 10, Муди - 10, Луни - 8, Пэйтон II - 7, Шарич - 5, Джозеф, Подзиемски, Джексон-Дэвис
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