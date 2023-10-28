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Стивен Эй Смит рассказал, кого предпочтёт из пары Дэмьена Лилларда и Джимми Батлера

Стивен Эй Смит рассказал, кого предпочтёт из пары Дэмьена Лилларда и Джимми Батлера
Дэмьен Лиллард
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Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит рассказал о том, кто, по его мнению, лучше — разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард или форвард «Майами Хит» Джимми Батлер.

«Я люблю Джимми Батлера. Ни за что на свете он не будет лучше Дэмьена Лилларда», — сказал Стивен Эй Смит в эфире ESPN.

Напомним, в нынешнее межсезонье Лиллард из «Портленд Трэйл Блэйзерс» был обменян в «Бакс». 33-летней Дэмьен 11 лет выступал за команду из Орегона.

«Майами Хит» с Батлером в прошлом сезоне пробился в финал плей-офф, где команда из Флориды уступила «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

Отметим, что на протяжении прошедшего межсезонья Лилларда активно сватали в «Майами», но «Портленд» не устраивал пакет из активов, которые предлагал клуб из Флориды. Поэтому «Трэйл Блэйзерс» решили обменять Лилларда в «Бакс», которые предложили лучший вариант.

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