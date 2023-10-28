«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в рамках Единой лиги ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором «Самара» приняла на домашней площадке «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Победу со счётом 90:83 (28:16, 19:23, 24:21, 19:23) одержал «Локомотив-Кубань».

Самым результативным игроком в составе победителей стал российский защитник Захар Ведищев, на его счету 16 очков. Ещё 15 очков записал на свой счёт американский форвард Девон Акун-Пёрселл. В составе «Самары» отличился американский центровой Джеймс Томпсон, набравший 15 очков.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт в субботу, 4 ноября, и сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало — в 15:00 мск. «Самара» 4 ноября проведёт матч с «Автодором», начало игры — в 16:00 мск.