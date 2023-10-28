«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в рамках Единой лиги ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором «Самара» приняла на домашней площадке «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Победу со счётом 90:83 (28:16, 19:23, 24:21, 19:23) одержал «Локомотив-Кубань».
Самым результативным игроком в составе победителей стал российский защитник Захар Ведищев, на его счету 16 очков. Ещё 15 очков записал на свой счёт американский форвард Девон Акун-Пёрселл. В составе «Самары» отличился американский центровой Джеймс Томпсон, набравший 15 очков.
Свой следующий матч «Локомотив» проведёт в субботу, 4 ноября, и сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало — в 15:00 мск. «Самара» 4 ноября проведёт матч с «Автодором», начало игры — в 16:00 мск.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
28 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
83 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Самара: Ребич, Гудумак, Томпсон, Разумов, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин, Роберсон
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Морган, Ведищев, Емченко, Близнюк
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