Источник: Крис Миддлтон пропустит игру с «Атлантой»
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В ближайшие три дня команде «Милуоки Бакс» предстоит провести две игры: против «Атланты Хоукс» в воскресенье и против «Майами Хит» в понедельник. В преддверии поединков журналист Джим Овчарски рассказал о физическом состоянии лёгкого форварда Криса Миддлтона.
«Сейчас проводится лечение его правого колена. Ожидается, что в понедельник он сыграет против «Хит». Миддлтон участвовал в индивидуальных занятиях в пятницу и практиковался сегодня», — приводит слова Овчарски Clutch Points.
Отметим, что Миддлтон принимал участие в победной игре против «Филадельфии Сиксерс» (118:117). В ней ему удалось набрать шесть очков, совершить три подбора и отдать четыре результативные передачи, проведя на паркете чуть более 16 минут.
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27 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 23, Лопес - 13, Портис - 10, Краудер - 9, Коннотон - 7, Миддлтон - 6, Бисли - 5, Боучэмп - 4, Пэйн - 2, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Убре - 27, Эмбиид - 24, Харрис - 20, Мелтон - 10, Рид - 3, Беверли - 2, Бамба, Спрингер, Грин, Такер, Хаус, Коркмаз, Петрушев
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