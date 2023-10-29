Источник: Крис Миддлтон пропустит игру с «Атлантой»

В ближайшие три дня команде «Милуоки Бакс» предстоит провести две игры: против «Атланты Хоукс» в воскресенье и против «Майами Хит» в понедельник. В преддверии поединков журналист Джим Овчарски рассказал о физическом состоянии лёгкого форварда Криса Миддлтона.

«Сейчас проводится лечение его правого колена. Ожидается, что в понедельник он сыграет против «Хит». Миддлтон участвовал в индивидуальных занятиях в пятницу и практиковался сегодня», — приводит слова Овчарски Clutch Points.

Отметим, что Миддлтон принимал участие в победной игре против «Филадельфии Сиксерс» (118:117). В ней ему удалось набрать шесть очков, совершить три подбора и отдать четыре результативные передачи, проведя на паркете чуть более 16 минут.