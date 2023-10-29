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Александр Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над «Самарой»

Александр Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над «Самарой»
Александр Секулич
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвёл итоги победного матча с «Самарой» (90:83) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«На протяжении матча у нас были отрезки, когда мы играли очень надёжно, но были и провалы, когда мы позволяли сопернику вернуться в игру и почти догнать нас в счёте. Но самое важное сегодня, что мы всё-таки победили — получается, что хорошие отрезки перевесили.

Мы знали, что нам противостоит соперник, который одержал три победы подряд и находится на хорошем ходу, у которого мастеровитые исполнители и поставленная командная игра. Но наш план на игру оказался правильным, большую часть матча мы его чётко выдерживали. Так что поздравляю наших игроков и болельщиков с этой победой», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
28 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
83 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Самара: Томпсон - 15, Роберсон - 14, Хоукинс - 12, Ребич - 10, Далтон - 10, Гудумак - 9, М. Кулагин - 7, Платонов - 6, Разумов, Викторов, Загорац, Умрихин
Локомотив-Кубань: Ведищев - 16, Акун-Пёрселл - 15, Бэрфорд - 14, Уайт - 13, Мартюк - 9, Морган - 9, Елатонцев - 4, Емченко - 4, Щербенев - 2, Узинский - 2, Квитковских - 2, Близнюк
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