Александр Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над «Самарой»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвёл итоги победного матча с «Самарой» (90:83) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«На протяжении матча у нас были отрезки, когда мы играли очень надёжно, но были и провалы, когда мы позволяли сопернику вернуться в игру и почти догнать нас в счёте. Но самое важное сегодня, что мы всё-таки победили — получается, что хорошие отрезки перевесили.

Мы знали, что нам противостоит соперник, который одержал три победы подряд и находится на хорошем ходу, у которого мастеровитые исполнители и поставленная командная игра. Но наш план на игру оказался правильным, большую часть матча мы его чётко выдерживали. Так что поздравляю наших игроков и болельщиков с этой победой», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».