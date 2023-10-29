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Захар Ведищев — о своей результативности: ничего необычного, просто играю в баскетбол

Захар Ведищев — о своей результативности: ничего необычного, просто играю в баскетбол
Захар Ведищев
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Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев поделился мнением об игре с «Самарой» в Единой лиге ВТБ и рассказал об улучшении личной результативности.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Как удалось держать «Самару» на достаточно комфортном расстоянии? Думаю, это связано с тем, что мы очень мощно начали матч, чего раньше нам в этом сезоне сделать ещё не удавалось. Шаг за шагом мы приближаемся к нашей оптимальной форме. Надеемся, что будем продолжать нашу победную серию.

С чем связан всплеск моей результативности? Не знаю, я не считаю, что происходит что-то необычное. Просто играю в баскетбол, который умею.

Какая сейчас атмосфера в команде? Атмосфера становится всё лучше и лучше. После неудачного старта чувствовалась какая-то напряжённость и скованность, но сейчас весь негатив ушёл», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, в победном матче с «Самарой» (90:83) Ведищев набрал 16 очков. Ранее баскетболист в игре с санкт-петербургским «Зенитом» набрал 17 очков.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
28 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
83 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Самара: Томпсон - 15, Роберсон - 14, Хоукинс - 12, Ребич - 10, Далтон - 10, Гудумак - 9, М. Кулагин - 7, Платонов - 6, Разумов, Викторов, Загорац, Умрихин
Локомотив-Кубань: Ведищев - 16, Акун-Пёрселл - 15, Бэрфорд - 14, Уайт - 13, Мартюк - 9, Морган - 9, Елатонцев - 4, Емченко - 4, Щербенев - 2, Узинский - 2, Квитковских - 2, Близнюк
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