Захар Ведищев — о своей результативности: ничего необычного, просто играю в баскетбол

Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев поделился мнением об игре с «Самарой» в Единой лиге ВТБ и рассказал об улучшении личной результативности.

«Как удалось держать «Самару» на достаточно комфортном расстоянии? Думаю, это связано с тем, что мы очень мощно начали матч, чего раньше нам в этом сезоне сделать ещё не удавалось. Шаг за шагом мы приближаемся к нашей оптимальной форме. Надеемся, что будем продолжать нашу победную серию.

С чем связан всплеск моей результативности? Не знаю, я не считаю, что происходит что-то необычное. Просто играю в баскетбол, который умею.

Какая сейчас атмосфера в команде? Атмосфера становится всё лучше и лучше. После неудачного старта чувствовалась какая-то напряжённость и скованность, но сейчас весь негатив ушёл», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, в победном матче с «Самарой» (90:83) Ведищев набрал 16 очков. Ранее баскетболист в игре с санкт-петербургским «Зенитом» набрал 17 очков.