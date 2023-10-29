Шакил О’Нил рассказал о том, сколько весил во времена три-пита в составе «Лейкерс»

Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне баскетбольный эксперт Шакил О’Нил рассказал сколько весил во времена последнего титула в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я начинал карьеру в «Орландо» с весом 130 киллограмов. Но против меня рано начали использовать Hack-a-Shaq (фолить как можно чаще на Шакила О'Ниле. — Прим. «Чемпионата»), поэтому я стал качаться — мой вес вырос до 135 кг, а затем до 140 кг.

Когда команду возглавил Фил Джексон и мы выиграли первый чемпионат, я весил 155 кг. Потом я отлично провёл лето и вернулся за вторым титулом с весом 175 кг. Когда мы выиграли последний чемпионат, я весил около 190 кг.

Затем меня обменяли в «Майами», Пэт Райли заставил выполнять армейские упражнения, и я похудел до 150 кг», — приводит слова Шакила О'Нила Fadeaway World.

Шакил О'Нил зажёг на музыкальном фестивале в Сан-Франциско: