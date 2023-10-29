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«У меня сейчас машина без руля». Зоран Лукич — о поражении «Пари НН» от «Уралмаша»

«У меня сейчас машина без руля». Зоран Лукич — о поражении «Пари НН» от «Уралмаша»
Зоран Лукич
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Главный тренер нижегородского «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ от екатеринбургского «Уралмаша» со счётом 77:91.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Нелегко комментировать такой матч. В последние несколько дней мы попытались несколько скорректировать свою игру, добавить детали, но будем честны, у меня сейчас машина без руля. Остался только один игрок Гленн Кози на позиции разыгрывающего, и он уже третью игру проводит фактически без замен. У него сейчас тоже может наступить спад, просто потому что не выдержит физически.

«Уралмаш» абсолютно заслуженно взял сегодня победу. Они логично воспользовались нашими слабыми местами. Мне жаль часть своих ребят, которые объективно не заслуживают того, что сейчас происходит, такого результата. Молодых оценивайте сами.

Трудный момент для нашей команды и из него будет трудно выйти. Травмированные игроки вернутся, но не в ближайшее время», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
29 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
77 : 91
Уралмаш
Екатеринбург, Россия
Пари Нижний Новгород: Аллен - 21, Воронцевич - 21, Коузи - 13, Бабурин - 10, Беленицкий - 4, Ганькевич - 3, Ивлев - 3, Зечевич - 2, Ганькевич, Чадов, Зоткин
Уралмаш: Эллис - 22, Нэльсон - 15, Нэвелс - 11, Захаров - 10, Писклов - 8, Перкинс - 8, Даглас - 7, Глазунов - 5, Михеев - 3, Новиков - 2, Пынько, Балашов
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