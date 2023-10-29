Миллз: отвлекающие факторы убили надежды «Бруклина» на титул

Австралийский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Патрик Миллз рассказал, почему команда не смогла побороться за титул, когда в ней собрался звёздный состав.

«Я думаю, что в нашей команде было много других вещей, кроме баскетбола. Трудно находиться в месте, где ты борешься за чемпионство. Здесь нужно стараться максимально ограничить отвлекающие факторы. Они в любом случае будут, но просто нужно уметь с ними справляться. И мы не лучшим образом справлялись с отвлекающими факторами, так что в конце концов это и послужило причиной того, что наши надежды на титул были убиты», — приводит слова Миллза NetsDaily.

Напомним, вчера, 28 октября, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Бруклин Нетс». Победу одержали хозяева со счётом 125:120.