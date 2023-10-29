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Рич Пол рассказал, как игроки НБА завидовали Леброну после его контракта на $ 100 млн

Рич Пол рассказал, как игроки НБА завидовали Леброну после его контракта на $ 100 млн
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Известный баскетбольный агент Рич Пол рассказал, с чем пришлось столкнуться звёздному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу после того, как он начал добиваться успеха в НБА.

«Когда Леброн пришёл, многие парни были ещё в расцвете сил, и всё внимание переключилось на него в 2000 году. А раз внимание, то бум, контракт на $ 100 млн. Они никогда не видели ничего подобного. Jay-Z заказывал ему частный самолёт. Всё это вызывало зависть у старших игроков лиги», — приводит слова Пола Fadeaway World.

Сезон-2023/2024 стал для Джеймса 21-м в профессиональной карьере. При этом баскетболист пока не намерен завершать свой путь в лиге, так как ожидает прихода в НБА одного из своих сыновей, чтобы сыграть вместе за одну команду.

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