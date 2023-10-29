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Джеймс Харден не примет участия в матче против «Портленда»

Джеймс Харден не примет участия в матче против «Портленда»
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден не примет участия в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает NBA Injury Report.

Игра между «Портлендом» и «Филадельфией» состоится завтра, 30 октября, в 2:30 мск.

Напомним, Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. До этого он называл его «лжецом».

В минувшем сезоне НБА Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:

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