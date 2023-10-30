«Денвер» одержал уверенную победу в гостевом матче с «Оклахомой», у Йокича — дабл-дабл
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Сегодня, 30 октября, на «Чизпик Энерджи-Арене» состоялся матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала на своей площадке «Денвер Наггетс». Счёт встречи — 95:128.
Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич, который записал в свой актив 28 очков, 14 подборов и пять передач. В составе хозяев отметился Чет Холмгрен — 19 очков.
После трёх матчей «Денвер» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе три победы. «Оклахома» идёт пятой — две победы, одно поражение.
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
95 : 128
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 19, Уильямс - 13, Манн - 12, Дорт - 10, Гидди - 9, Гилджес-Александер - 7, Уоллес - 7, Джо - 5, Дженг - 5, Уиггинс - 5, Мицич - 2, Покушевски - 1, Дав. Бертанс, Джонсон, Сарр
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 20, Маррей - 19, Уотсон - 17, Браун - 13, Гордон - 9, Строутер - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Джексон - 5, Ки - 2, Тайсон, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Ннаджи
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