«Денвер» одержал уверенную победу в гостевом матче с «Оклахомой», у Йокича — дабл-дабл

Сегодня, 30 октября, на «Чизпик Энерджи-Арене» состоялся матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала на своей площадке «Денвер Наггетс». Счёт встречи — 95:128.

Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич, который записал в свой актив 28 очков, 14 подборов и пять передач. В составе хозяев отметился Чет Холмгрен — 19 очков.

После трёх матчей «Денвер» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе три победы. «Оклахома» идёт пятой — две победы, одно поражение.