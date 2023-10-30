Никола Йокич — о Чете Холмгрене: я думаю, ему нужно немного потолстеть

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» высказался о центровом соперника Чете Холмгрене.

«Он действительно талантливый парень, но это его первый сезон. Он ещё всему учится. Я думаю, ему нужно немного потолстеть, если честно. Но да — у него уникальный талант», — приводит слова Йокича обозреватель Denver Post Беннетт Дурандо в своих социальных сетях.

Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич, который записал в свой актив 28 очков, 14 подборов и пять результативных передач. В составе хозяев отметился центровой Чет Холмгрен — 19 очков и четыре подбора.

После трёх матчей «Денвер» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе три победы. «Оклахома» идёт пятой — две победы и одно поражение соответственно.