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Никола Йокич — о Чете Холмгрене: я думаю, ему нужно немного потолстеть

Никола Йокич — о Чете Холмгрене: я думаю, ему нужно немного потолстеть
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» высказался о центровом соперника Чете Холмгрене.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Он действительно талантливый парень, но это его первый сезон. Он ещё всему учится. Я думаю, ему нужно немного потолстеть, если честно. Но да — у него уникальный талант», — приводит слова Йокича обозреватель Denver Post Беннетт Дурандо в своих социальных сетях.

Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич, который записал в свой актив 28 очков, 14 подборов и пять результативных передач. В составе хозяев отметился центровой Чет Холмгрен — 19 очков и четыре подбора.

После трёх матчей «Денвер» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе три победы. «Оклахома» идёт пятой — две победы и одно поражение соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
95 : 128
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 19, Уильямс - 13, Манн - 12, Дорт - 10, Гидди - 9, Гилджес-Александер - 7, Уоллес - 7, Джо - 5, Дженг - 5, Уиггинс - 5, Мицич - 2, Покушевски - 1, Дав. Бертанс, Джонсон, Сарр
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 20, Маррей - 19, Уотсон - 17, Браун - 13, Гордон - 9, Строутер - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Джексон - 5, Ки - 2, Тайсон, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Ннаджи
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