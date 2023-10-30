Лиллард во втором матче за «Милуоки» смазал 10 бросков и набрал в общей сложности 6 очков

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», в котором его команда проиграла со счётом 110:127.

Лиллард в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав суммарно всего шесть очков. Защитник реализовал лишь два броска из 12 попыток, где 2 из 8 — трёхочковые попытки. На счету Лилларда также пять результативных передач и четыре подбора.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету 26 очков, 11 подборов и три результативные передачи. Также в составе хозяев стоит выделить игру защитника Малика Бизли. В его активе 18 очков, четыре подбора и одна передача.

Разыгрывающий «Атланты» Трей Янг заработал 20 очков, сделал 11 результативных передач и три подбора. Также результативную игру показал сербский защитник Богдан Богданович. В его активе 17 очков, один подбор и шесть передач. «Атланта» одержала первую победу в новом сезоне НБА.