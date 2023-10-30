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Стефен Карри повторил мимику и жесты Кевина из «Один дома» после трёхочкового попадания

Стефен Карри повторил мимику и жесты Кевина из «Один дома» после трёхочкового попадания
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Разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 106:95.

За 3:21 до конца основного времени Карри расправился в атаке с лёгким форвардом «Хьюстона» Диллоном Бруксом и реализовал трёхочковый бросок. После этого защитник «Голден Стэйт» отпраздновал попадание, повторив мимику и жесты героя «Один дома» Кевина Маккалистера. Соответствующее сравнение сделала пресс-служба калифорнийского клуба.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сравнение Стефена Карри с Кевином Маккалистером

Сравнение Стефена Карри с Кевином Маккалистером

Фото: Социальные сети «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным в составе «Уорриорз» стал Стефен Карри, который записал в свой актив 24 очка, семь подборов и шесть передач. В составе «Рокетс» лучшую результативность продемонстрировал атакующий защитник Джейлен Грин, набрав 21 очко и девять подборов.

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
95 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Грин - 21, Шенгюн - 19, Смит II - 14, Брукс - 12, Томпсон - 9, Ванвлит - 8, Тэйт - 6, Грин - 6, Сэмюэлс, Холидей, Уитмор, Уильямс, Баллок, Марьянович
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Томпсон - 19, Пэйтон II - 15, Уиггинс - 13, Куминга - 9, Пол - 8, Муди - 5, Луни - 5, Шарич - 4, Грин - 4, Джозеф, Подзиемски, Джексон-Дэвис
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