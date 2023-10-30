Стефен Карри повторил мимику и жесты Кевина из «Один дома» после трёхочкового попадания

Разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 106:95.

За 3:21 до конца основного времени Карри расправился в атаке с лёгким форвардом «Хьюстона» Диллоном Бруксом и реализовал трёхочковый бросок. После этого защитник «Голден Стэйт» отпраздновал попадание, повторив мимику и жесты героя «Один дома» Кевина Маккалистера. Соответствующее сравнение сделала пресс-служба калифорнийского клуба.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сравнение Стефена Карри с Кевином Маккалистером Фото: Социальные сети «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным в составе «Уорриорз» стал Стефен Карри, который записал в свой актив 24 очка, семь подборов и шесть передач. В составе «Рокетс» лучшую результативность продемонстрировал атакующий защитник Джейлен Грин, набрав 21 очко и девять подборов.