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«Сакраменто Кингз» в овертайме одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Сакраменто Кингз» в овертайме одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Сегодня, 30 октября, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» прошёл матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 132:127.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс. На его счету 37 очков, четыре подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде, защитник Малик Монк отметился 22 очками и тремя передачами. Кроме них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Киган Мюррей (17), Домантас Сабонис (12), Кевин Хуэртер (12) и Саша Везенков (11).

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал форвард Энтони Дэвис. Баскетболист набрал 30 очков, совершил 16 подборов и сделал две передачи. Его партнёр по команде, Леброн Джеймс отметился 27 очками и восемью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
132 : 127
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 37, Монк - 22, Murray - 17, Хаертер - 12, Сабонис - 12, Везенков - 11, Барнс - 8, Митчелл - 5, Макги - 4, Дуарте - 4, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Эллис, Лень
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 27, Принс - 20, Расселл - 17, Хатимура - 11, Вуд - 11, Ривз - 5, Хэйс - 4, Винсент - 2, Реддиш, Кристи, Льюис
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