«Сакраменто Кингз» в овертайме одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс»

Сегодня, 30 октября, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» прошёл матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 132:127.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс. На его счету 37 очков, четыре подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде, защитник Малик Монк отметился 22 очками и тремя передачами. Кроме них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Киган Мюррей (17), Домантас Сабонис (12), Кевин Хуэртер (12) и Саша Везенков (11).

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал форвард Энтони Дэвис. Баскетболист набрал 30 очков, совершил 16 подборов и сделал две передачи. Его партнёр по команде, Леброн Джеймс отметился 27 очками и восемью передачами.