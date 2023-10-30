Руководитель клуба НБА раскрыл, что руководство «Хит» думает о своём составе игроков

Один из руководителей клуба НБА заявил, что многие напрасно сбрасывают «Майами Хит» со счетов. По его словам, в «Майами» удовлетворены нынешним составом и намерены бороться за самые высокие места.

«Я думаю, многие посмотрели на это так: «Они не получили Дэмьена Лилларда». Но они вполне довольны своим составом. Такая у них сейчас позиция», — приводит слова руководителя клуба НБА Heavy.

Напомним, в межсезонье неоднократно сообщалось, что Дэмьен Лиллард сделал запрос на обмен. Говорилось, что игрок хотел бы продолжить карьеру исключительно в «Майами». Однако в итоге Дэмьен стал игроком «Милуоки Бакс».

«Майами» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. Игроки «Хит» одержали одну победу и потерпели два поражения.

Джимми Батлер принимает участие в двусторонке «Майами»: