Лиллард — о матче с «Атлантой»: мы всё ещё узнаем друг друга, со временем мы станем лучше

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард после поражения в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс» (110:127) отметил, что ему ещё предстоит узнать своих партнёров.

«Мы всё ещё узнаём друг друга. Это процесс, требующий времени. Тяжело найти свою игру, когда у тебя нет мяча, как сегодня. Это часть процесса. Это всего лишь вторая наша игра. Мы провели вместе слишком мало матчей. Я думаю, что со временем мы со всем разберёмся и станем лучше», — приводит слова Лилларда ESPN US.

Лиллард в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав за это время всего шесть очков. Защитник реализовал лишь 2 броска из 12, где два из восьми — трёхочковые попытки. Также на счету Лилларда пять результативных передач и четыре подбора.