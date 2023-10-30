Вембаньяма — о поражении с разницей в 40 очков: мы молоды, нам ещё предстоит долгий путь

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (83:123), в котором он набрал 11 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи.

«Знаете, у нас в Сан-Антонио есть известная поговорка: «Точи камень». И она имеет глубокий смысл, я именно так это и вижу — жизнь часто полна невзгод или даже проблем. Но дело даже не в том, насколько большими будут проблемы, а в том, насколько стойкими мы окажемся.

Не надо делать выводов после трёх матчей сезона, это всего одно поражение. Вы знаете, что мы молоды, нам ещё предстоит пройти долгий путь, но мы будем продолжать точить камень», – приводит слова Вембаньямы Clutch Points.