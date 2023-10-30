Дэмьен Лиллард — о матче с «Майами»: я не выступал за них, это просто ещё одна игра

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит», который пройдёт в ночь на 31 октября. Начало встречи — в 3:00 мск.

«Будет ли мне неловко встретиться с «Майами Хит» после летней трансферной саги? Я никогда не выступал за них. Я лишь упоминал эту команду, когда просил об обмене. Но меня обменяли сюда, в «Бакс», и я счастлив быть здесь. Я отлично вписался в команду. Лично для меня на этом всё закончилось. После обмена я больше никогда не думал об этом.

Не собираюсь выходить на игру с мыслью, что это команда, за которую я должен был играть. Ничего подобного. Я знаю Джимми Батлера, Бэма Адебайо. Они крутые ребята, и у нас хорошие отношения. Но теперь я играю за «Бакс» и не собираюсь выходить на площадку с таким видом, будто это моя бывшая команда или мы с ней как-то связаны. Это просто ещё одна игра», – приводит слова Лилларда The Miami Herald.