Уэстбрук: Вембаньяма единственный в своём роде, мы все это знаем

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук после крупной победы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс» (123:83) отметил в составе соперника французского центрового Виктора Вембаньяму.

«Он единственный в своём роде, мы все это знаем. Он будет становиться лучше каждый год и даже в течение сезона. Пока он сохраняет концентрацию и продолжает улучшать свою игру, с ним всё будет в порядке. Он не особо меня беспокоил. Но его рост даёт о себе знать, и это всё, что вам нужно знать», — приводит слова Уэстбрука Sportskeeda.

Вембаньяма, выбранный под первым номером на драфте 2023 года, набрал в матче 11 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи.