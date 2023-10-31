69 очков Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Вашингтон»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:107.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун. На его счету 36 очков, шесть подборов и две результативные передачи. Также в составе гостей стоит выделить игру Джейсона Тейтума. В его активе 33 очка, шесть подборов и три передачи.

Лёгкий форвард «Вашингтона» Кайл Кузма заработал 21 очко, сделал четыре результативные передачи и пять подборов. Также результативную игру показал защитник Юджин Оморуи. В его активе 14 очков, шесть подборов и одна результативная передача.