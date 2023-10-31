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69 очков Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Вашингтон»

69 очков Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Вашингтон»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:107.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун. На его счету 36 очков, шесть подборов и две результативные передачи. Также в составе гостей стоит выделить игру Джейсона Тейтума. В его активе 33 очка, шесть подборов и три передачи.

Лёгкий форвард «Вашингтона» Кайл Кузма заработал 21 очко, сделал четыре результативные передачи и пять подборов. Также результативную игру показал защитник Юджин Оморуи. В его активе 14 очков, шесть подборов и одна результативная передача.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
107 : 126
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Кузма - 21, Оморуи - 14, Джонс - 11, Авдия - 11, Пул - 11, Кулибали - 9, Кисперт - 9, Роллинз - 7, Дэвис - 5, Гилл - 5, Галлинари - 3, Райт - 1, Батлер, Болдуин Мл., Мускала
Бостон Селтикс: Браун - 36, Тейтум - 33, Порзингис - 15, Холидэй - 11, Хозер - 8, Хорфорд - 8, Уайт - 5, Стивенс - 5, Михайлюк - 3, Бэнтон - 2, Притчард, Бриссетт, Уолш, Корнет
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