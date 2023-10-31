69 очков Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Вашингтон»
Поделиться
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:107.
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун. На его счету 36 очков, шесть подборов и две результативные передачи. Также в составе гостей стоит выделить игру Джейсона Тейтума. В его активе 33 очка, шесть подборов и три передачи.
Лёгкий форвард «Вашингтона» Кайл Кузма заработал 21 очко, сделал четыре результативные передачи и пять подборов. Также результативную игру показал защитник Юджин Оморуи. В его активе 14 очков, шесть подборов и одна результативная передача.
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
107 : 126
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Кузма - 21, Оморуи - 14, Джонс - 11, Авдия - 11, Пул - 11, Кулибали - 9, Кисперт - 9, Роллинз - 7, Дэвис - 5, Гилл - 5, Галлинари - 3, Райт - 1, Батлер, Болдуин Мл., Мускала
Бостон Селтикс: Браун - 36, Тейтум - 33, Порзингис - 15, Холидэй - 11, Хозер - 8, Хорфорд - 8, Уайт - 5, Стивенс - 5, Михайлюк - 3, Бэнтон - 2, Притчард, Бриссетт, Уолш, Корнет
Комментарии
- 31 октября 2023
-
04:19
-
03:40
-
01:30
-
00:28
-
00:06
- 30 октября 2023
-
23:26
-
23:10
-
22:40
-
22:04
-
21:44
-
21:03
-
20:35
-
19:58
-
19:37
-
18:53
-
18:25
-
17:53
-
17:20
-
17:00
-
16:57
-
16:14
-
15:53
-
15:02
-
14:15
-
13:58
-
13:25
-
13:05
-
12:08
-
11:23
-
10:43
-
10:09
-
09:33
-
07:03
-
06:37
-
05:05
Партнерский контент