Все результаты игрового дня НБА 31 октября

Сегодня, 31 октября, состоялось 11 матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. 31 октября. Результаты:

«Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» — 121:133;

«Вашингтон Уизардс» – «Бостон Селтикс» — 107:126;

«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 105:112;

«Атланта Хоукс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 127:113;

«Торонто Рэпторс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 91:99;

«Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс» — 110:125;

«Оклахома-Сити Тандер» — Детройт Пистонс» — 124:112;

«Милуоки Бакс» — «Майами Хит» — 122:114;

«Нью-Орлеана Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:130;

«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 110:102;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик» — 106:103.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление Стефена Карри. Он набрал 42 очка в игре с «Нью-Орлеаном» и стал первым в нынешнем сезоне НБА, кто набрал 40+ очков. Также отметим дабл-дабл форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса в матче с «Орландо».