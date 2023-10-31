Все результаты игрового дня НБА 31 октября

Сегодня, 31 октября, состоялось 11 матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Регулярный сезон НБА. 31 октября. Результаты:
«Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» — 121:133;
«Вашингтон Уизардс» – «Бостон Селтикс» — 107:126;
«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 105:112;
«Атланта Хоукс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 127:113;
«Торонто Рэпторс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 91:99;
«Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс» — 110:125;
«Оклахома-Сити Тандер» — Детройт Пистонс» — 124:112;
«Милуоки Бакс» — «Майами Хит» — 122:114;
«Нью-Орлеана Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:130;
«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 110:102;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик» — 106:103.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление Стефена Карри. Он набрал 42 очка в игре с «Нью-Орлеаном» и стал первым в нынешнем сезоне НБА, кто набрал 40+ очков. Также отметим дабл-дабл форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса в матче с «Орландо».
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