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Все результаты игрового дня НБА 31 октября

Все результаты игрового дня НБА 31 октября
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Сегодня, 31 октября, состоялось 11 матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 31 октября. Результаты:

«Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» — 121:133;
«Вашингтон Уизардс» – «Бостон Селтикс» — 107:126;
«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 105:112;
«Атланта Хоукс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 127:113;
«Торонто Рэпторс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 91:99;
«Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс» — 110:125;
«Оклахома-Сити Тандер» — Детройт Пистонс» — 124:112;
«Милуоки Бакс» — «Майами Хит» — 122:114;
«Нью-Орлеана Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:130;
«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 110:102;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик» — 106:103.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление Стефена Карри. Он набрал 42 очка в игре с «Нью-Орлеаном» и стал первым в нынешнем сезоне НБА, кто набрал 40+ очков. Также отметим дабл-дабл форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса в матче с «Орландо».

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
121 : 133
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Розир - 23, Миллер - 22, Уильямс - 18, Хэйворд - 15, Вашингтон - 15, Маледон - 9, Болл - 8, Тор - 7, Ричардс - 4, Бриджес, Макгауэнс, Смит, Бэйли, Блэк
Бруклин Нетс: Томас - 33, Бриджес - 24, Уокер - 19, Финни-Смит - 19, Симмонс - 11, Шарп - 11, О'Нил - 8, Динвидди - 5, Смит - 3, Уотфорд, Джайлс, Клэкстон
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
107 : 126
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Кузма - 21, Оморуи - 14, Джонс - 11, Авдия - 11, Пул - 11, Кулибали - 9, Кисперт - 9, Роллинз - 7, Дэвис - 5, Гилл - 5, Галлинари - 3, Райт - 1, Батлер, Болдуин Мл., Мускала
Бостон Селтикс: Браун - 36, Тейтум - 33, Порзингис - 15, Холидэй - 11, Хозер - 8, Хорфорд - 8, Уайт - 5, Стивенс - 5, Михайлюк - 3, Бэнтон - 2, Притчард, Бриссетт, Уолш, Корнет
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
105 : 112
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 20, Халибёртон - 19, Матурин - 15, Браун - 15, Хилд - 11, Смит - 8, Топпин - 6, Нембард - 6, Несмит - 5, Уокер, Макконнелл, Нвора, Джексон, Шиппард, Тайс
Чикаго Буллз: Вучевич - 24, Лавин - 23, Дерозан - 20, Картер - 11, Уильямс - 9, Карузо - 8, Уайт - 7, Драммонд - 5, Крэйг - 5, Досунму, Филлипс, Терри
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
127 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Атланта Хоукс: Мюррей - 41, Янг - 24, Хантер - 16, Джонсон - 12, Бей - 11, Оконгву - 10, Богданович - 8, Гриффин - 3, Капела - 2, Форрест, Бафкин, Миллз, Гуйе, Фернанду, Мэтьюз
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Таунс - 16, Гобер - 14, Рид - 13, Макдэниелс - 12, Милтон - 10, Конли - 6, Андерсон - 4, Александер-Уолкер - 3, Майнотт - 2, Гарза - 2, Маклафлин, Никс, Браун
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
91 : 99
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Торонто Рэпторс: Барнс - 20, Сиакам - 20, Пёлтль - 14, Ануноби - 10, Шрёдер - 10, Флинн - 6, Дик - 4, Буше - 4, Трент-мл. - 3, Макдэниелс, Харпер Мл., Темпл, Янг, Портер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 22, Брогдон - 21, Шарп - 14, Хендерсон - 11, Эйтон - 10, Тибулл - 9, Мэйс - 5, Уокер - 4, Камара - 3, Мюррэй, Браун, Минайя, Рупер
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
110 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 30, Бейн - 30, Смарт - 23, Родди - 9, Уильямс - 8, Тиллман - 6, Кончар - 3, Роуз - 1, Гильярд, Ларэвиа, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Морант, Джексон
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Джонс - 22, Хардуэй-младший - 21, Уильямс - 15, Грин - 12, Клебер - 7, Харди - 6, Карри - 3, Экзам - 2, Лайвли - 2, Пауэлл, Проспер, Холмс, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 112
Детройт Пистонс
Детройт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Гидди - 21, Уильямс - 19, Холмгрен - 14, Дженг - 10, Джо - 9, Дорт - 7, Дав. Бертанс - 6, Уоллес - 4, Сарр - 2, Покушевски, Уиггинс, Манн, Мицич
Детройт Пистонс: Айви - 20, Каннингем - 17, Томпсон - 15, Багли III - 13, Стюарт - 12, Бёркс - 11, Хейз - 10, Дюрен - 8, Сассер - 6, Роден, Уайзмен, Умуде, Казалон, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 114
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Лиллард - 25, Портис - 16, Лопес - 11, Пэйн - 11, Коннотон - 8, Краудер - 8, Бисли - 5, Миддлтон - 5, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Майами Хит: Хироу - 35, Робинсон - 15, Батлер - 13, Робинсон - 11, Брайант - 10, Лоури - 8, Жакез-мл. - 8, Ричардсон - 6, Йович - 5, Лав - 3, Хэмптон, Кэйн, Смит
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
102 : 130
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 19, Макколлум - 19, Хоукинс - 14, Райан - 12, Льюис - 11, Валанчюнас - 11, Дэниэлс - 7, Нэнс - 5, Джонс - 4, Гейтс, Ингрэм, Лидделл, Зеллер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 42, Пол - 13, Джексон-Дэвис - 13, Пэйтон II - 10, Уиггинс - 9, Луни - 8, Шарич - 6, Грин - 6, Подзиемски - 5, Киньонес - 5, Джозеф, Томпсон, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
110 : 102
Юта Джаз
Ньютаун
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Гордон - 21, Маррей - 18, Браун - 9, Портер - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Ннаджи - 6, Уотсон - 5, Строутер - 4, Джексон - 4, Тайсон, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Пикетт
Юта Джаз: Маркканен - 27, Кесслер - 22, Хортон-Такер - 16, Коллинс - 15, Секстон - 12, Кларксон - 4, Джордж - 3, Олиник - 3, Данн, Фонтеккио, Саманич, Агбаджи, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 28, Дэвис - 26, Джеймс - 19, Ривз - 11, Винсент - 9, Вуд - 9, Принс - 4, Реддиш, Кристи, Хэйс, Каслтон, Льюис, Ходж
Орландо Мэджик: Харрис - 17, Вагнер - 16, Саггс - 15, Фульц - 14, Энтони - 12, Картер - 10, Банкеро - 9, Вагнер - 5, Айзек - 3, Инглс - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Ховард, Битадзе
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