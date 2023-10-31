«Не бойтесь, можно начинать». Яннис Адетокунбо пришёл на пресс-конференцию в костюме Халка

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо появился на пресс-конференции матча с «Майами Хит» в костюме Халка – супергероя комиксов.

«Не бойтесь, можно начинать», — сказал Адетокунбо в начале интервью.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Милуоки», победил «Майами» со счётом 122:114. Яннис стал самым результативным игроком в составе победителей. Греческий тяжёлый форвард набрал 33 очка, совершил семь подборов и отдал две результативные передачи. Самым результативным в составе «Майами» стал защитник Тайлер Хирроу. В его активе 35 очков, восемь подборов и три результативные передачи.