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«Не бойтесь, можно начинать». Яннис Адетокунбо пришёл на пресс-конференцию в костюме Халка

«Не бойтесь, можно начинать». Яннис Адетокунбо пришёл на пресс-конференцию в костюме Халка
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо появился на пресс-конференции матча с «Майами Хит» в костюме Халка – супергероя комиксов.

«Не бойтесь, можно начинать», — сказал Адетокунбо в начале интервью.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Милуоки», победил «Майами» со счётом 122:114. Яннис стал самым результативным игроком в составе победителей. Греческий тяжёлый форвард набрал 33 очка, совершил семь подборов и отдал две результативные передачи. Самым результативным в составе «Майами» стал защитник Тайлер Хирроу. В его активе 35 очков, восемь подборов и три результативные передачи.

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НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 114
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Лиллард - 25, Портис - 16, Лопес - 11, Пэйн - 11, Коннотон - 8, Краудер - 8, Бисли - 5, Миддлтон - 5, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Майами Хит: Хироу - 35, Робинсон - 15, Батлер - 13, Робинсон - 11, Брайант - 10, Лоури - 8, Жакез-мл. - 8, Ричардсон - 6, Йович - 5, Лав - 3, Хэмптон, Кэйн, Смит
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