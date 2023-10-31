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Стивен Эй Смит назвал лучшую команду НБА в штате Калифорния на данный момент

Стивен Эй Смит назвал лучшую команду НБА в штате Калифорния на данный момент
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Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит высказал мнение, что «Сакраменто Кингз» в настоящий момент является лучшей баскетбольной командой штата Калифорния.

«Лучшей командой НБА в штате Калифорния на данный момент является «Сакраменто Кингз». Просто обратите внимание на их игру в целом в регулярном чемпионате, посмотрите, как ДеАарон Фокс повысил свой уровень. Я смотрю на «Сакраменто Кингз» и просто говорю себе: «Вау, эта команда сейчас на подъёме», — сказал Смит в эфире First Take.

В трёх матчах регулярного чемпионата нынешнего сезона «Кингз» одержали две победи и потерпели одно поражение и в настоящий момент занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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