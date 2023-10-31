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Скип Бэйлесс предупредил Леброна о возможных проблемах в плей-офф НБА

Скип Бэйлесс предупредил Леброна о возможных проблемах в плей-офф НБА
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Известный аналитик и эксперт Скип Бэйлесс обратил внимание на плотный график лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, которому сейчас 38 лет. Джеймс отыграл 39 минут в матче с «Сакраменто Кингз» (127:132), а на следующий день принял участие в игре с «Орландо Мэджик» (106:103). В этой встрече он находился на площадке почти 33 минуты. Бэйлесс высказал предположение, что при такой интенсивности у Леброна могут возникнуть сложности в плей-офф НБА.

«Удивлён, что Леброн после 39 минут на площадке в предыдущем матче вновь оказался на паркете. Вот так темп. Но во время плей-офф мне не хотелось бы услышать, что у него закончился бензин», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:

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