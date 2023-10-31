Леброн Джеймс оценил игру «Лейкерс» на старте сезона НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что команда будет делать всё возможное, чтобы прогрессировать по ходу сезона. Кроме того, Джеймс отметил, что уже сейчас в игре «озёрников» есть некоторые моменты, которые можно оценить с положительной стороны.

«Мы собираемся и дальше делать всё, чтобы становиться лучше. Думаю, мы ещё немного проанализируем различные сложности. Это нормально. Позади всего четыре матча. Мы собираемся стать намного лучше в течение сезона, но уже сейчас есть моменты, которые нас устраивают», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» встречались с «Орландо Мэджик» и победили со счётом 106:103.

Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков: