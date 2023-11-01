Джоэл Эмбиид получил штраф от НБА в размере $ 35 тыс. за неприличный жест

Центровой, лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на $ 35 тыс. за демонстрацию неприличного жеста во время матча регулярного сезона с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (30 октября, 126:98), информирует пресс-служба лиги.

Отмечается, что в концовке третьей четверти после набранных двух очков с нарушением правил Эмбиид сделал несколько последовательных ударов в промежность. Лига посчитала данное поведение недопустимым со стороны действующего обладателя награды MVP.

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В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 31 очко, 10,3 подбора и семь результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 54,7, трёхочковых – 42,9.