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Джоэл Эмбиид получил штраф от НБА в размере $ 35 тыс. за неприличный жест

Джоэл Эмбиид получил штраф от НБА в размере $ 35 тыс. за неприличный жест
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Центровой, лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на $ 35 тыс. за демонстрацию неприличного жеста во время матча регулярного сезона с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (30 октября, 126:98), информирует пресс-служба лиги.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отмечается, что в концовке третьей четверти после набранных двух очков с нарушением правил Эмбиид сделал несколько последовательных ударов в промежность. Лига посчитала данное поведение недопустимым со стороны действующего обладателя награды MVP.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 31 очко, 10,3 подбора и семь результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 54,7, трёхочковых – 42,9.

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 26, Харрис - 24, Мелтон - 12, Убре - 12, Беверли - 4, Коркмаз - 4, Такер - 3, Спрингер - 2, Хаус - 2, Рид - 2, Бамба, Грин, Петрушев
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 20, Брогдон - 18, Грант - 17, Камара - 12, Уокер - 12, Эйтон - 7, Уильямс - 6, Хендерсон - 4, Тибулл - 2, Мэйс, Мюррэй, Браун, Рупер
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