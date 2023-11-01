Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук встретились перед матчем «Клипперс» — «Орландо»

Сегодня, 1 ноября, состоится очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» примет «Орландо Мэджик». Начало встречи — в 5:30 мск.

Разыгрывающий Джеймс Харден появился в раздевалке лос-анжелесского коллектива, где встретился с другим разыгрывающим Расселлом Уэстбруком, с которым Джеймс ранее выступал в «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс».

Отметим, что «Филадельфия Сиксерс» обменяла Хардена в «Клипперс». В результате обмена «Сиксерс» получат Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина, несколько драфтов, а также обмен пиками. Вместе с Харденом в «Клипперс» отправятся Пи Джей Такер и Филип Петрушев.