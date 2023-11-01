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Кевин Дюрант набрал два очка через Виктора Вембаньяму под занавес первой четверти

Кевин Дюрант набрал два очка через Виктора Вембаньяму под занавес первой четверти
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написании новости счёт — 54:43 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
4-я четверть
98 : 85
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Гудвин, Окоги, Мету, Аллен, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Нуркич, Бэйтс-Диоп, Гордон, Литтл, Азубуике, Дюрант, Ли
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма, Джонсон, Грэм, Сохан, Уэсли, Осман, Макдермотт, Брэнэм, Коллинс, Васселл, Барлоу, Бэсси, Шампани, Джонс, Мамукелашвили

Под занавес первой четверти лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант остался в изоляции против центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. Дюрант вошёл в среднюю зону и набрал очки с сопротивлением французского новичка.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем регулярном сезоне 35-летний форвард «Санз» принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 27,7 очка, 8,7 подбора и четыре подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47.5, трёхочковых — 27,3.

Неудачный матч Виктора против «Клипперс»:
Первый выездной матч — и сразу проблемы. Вембаньяма был сам не свой против «Клипперс»
Видео
Первый выездной матч — и сразу проблемы. Вембаньяма был сам не свой против «Клипперс»
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