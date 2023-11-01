Кевин Дюрант набрал два очка через Виктора Вембаньяму под занавес первой четверти

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написании новости счёт — 54:43 в пользу хозяев.

Под занавес первой четверти лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант остался в изоляции против центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. Дюрант вошёл в среднюю зону и набрал очки с сопротивлением французского новичка.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем регулярном сезоне 35-летний форвард «Санз» принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 27,7 очка, 8,7 подбора и четыре подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47.5, трёхочковых — 27,3.