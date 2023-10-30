Первый выездной матч — и сразу проблемы. Вембаньяма был сам не свой против «Клипперс»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» местные «Клипперс» приняли гостей из Техаса — «Сан-Антонио Спёрс». Ожидать поражение «шпор» перед встречей — это весьма адекватная затея. Предсказать колоссальный провал подопечных Грега Поповича и, в частности, Виктора Вембаньямы, конечно, можно было, но чтобы у техасцев было всё так плохо… Однако знание о вероятном исходе матча не помешало зрителям заполнить трибуны, чтобы посмотреть на французского новичка, которому предстояло сразиться против трио «парусников» Расселл Уэстбрук — Пол Джордж — Кавай Леонард.

«Сан-Антонио» и Виктор Вембаньяма ужасно бросали по кольцу, а потери могут сыграть злую шутку

30 из 80 — 37,5%. Общий процент реализации бросков у ребят Грега Поповича. Однако не всё так плохо было из-за дуги, где «Сан-Антонио» реализовал 33,3% попыток — 11 из 33. Но если рассматривать отдельно стартовую пятёрку хозяев, то больше всего «удивил» лёгкий форвард Келдон Джонсон, который выдал 1 из 9 с игры. Более удачную игру с точки зрения скоринга провёл атакующий защитник Девин Васселл — 14 очков и 6 из 10 с игры.

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Касаемо же первого номера минувшего драфта Виктора Вембаньямы рисуется такая картина: 4 из 10 с игры (11 очков в итоге), пять подборов и всего один блок-шот, а также пять совершенных потерь. Потерь француз совершает очень много в первых трёх матчах — 4,7 в среднем за встречу. Блок-шоты, которых, по идее, должно быть больше, чем потерь, вовсе уступают по суммарному количеству статистике Чета Холмгрена из «Оклахома-Сити Тандер» (7 — все против «Кливленд Кавальерс»; против 5 у Вембаньямы суммарно).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Командная игра «Лос-Анджелес Клипперс»

Расселл Уэстбрук, Пол Джордж и Кавай Леонард на троих набрали 56 очков. Тем временем ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Пол Джордж (19), Бонс Хиланд (18), Ивица Зубац (16), Норман Пауэлл (13) и Кей Джей Мартин (10).

Считай, стартовая пятёрка решила исход встречи, где каждый представитель имел показатель «плюс-минус» как минимум «+23». С первых минут хозяева создавали давление на «Спёрс» — далее оставалось постепенно наращивать своё преимущество. В 24% владений «Сан-Антонио» терял мяч, допустив в общей сложности 25 потерь.

Видео можно посмотреть на канале NBA Highlights Today в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Возвращаясь к Виктору Вембаньяме и «Сан-Антонио Спёрс»

«Шпоры» — не самая хорошая команда, но при этом подопечные Поповича провели свой худший матч в нынешнем сезоне. «Спёрс» значительно лучше играли против «Далласа» и «Хьюстона». И Вембаньяма лучше играл. Отчасти сегодняшний успех «Клипперс» — это заслуга глубины скамейки «парусников» и индивидуальных защитных навыков некоторых игроков.

Благодаря Виктору Вембаньяме, персоне, внимание к которой повышено по понятным причинам, «Сан-Антонио» всегда будет в поле зрения. Каждый матч будет рассматриваться под микроскопом. Чтобы стать хорошим коллективом и адаптироваться под давлением общественности, потребуется время, как бы банально это ни звучало.