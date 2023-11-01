Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма исполнил эффектный данк с сопротивлением Дрю Ойбанкса

Виктор Вембаньяма исполнил эффектный данк с сопротивлением Дрю Ойбанкса
Комментарии

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вебманьяма совершил красивейший постер-данк через форварда «Финикс Санз» Дрю Ойбанкса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Момент произошёл во время матча регулярного сезона НБА, проходящего в данные минуты в Финиксе на арене «Футпринт центр». На момент выхода новости во встрече перерыв — «Санз» впереди со счётом 63:45. За первые две четверти Вебманьяме удалось набрать шесть очков (одна из шести успешных бросковых попыток) и шесть подборов.

НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
4-я четверть
98 : 85
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Гудвин, Окоги, Мету, Аллен, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Нуркич, Бэйтс-Диоп, Гордон, Литтл, Азубуике, Дюрант, Ли
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма, Джонсон, Грэм, Сохан, Уэсли, Осман, Макдермотт, Брэнэм, Коллинс, Васселл, Барлоу, Бэсси, Шампани, Джонс, Мамукелашвили

За дебютные три игры в НБА Виктор в среднем набирает 15,7 очка, 7,3 подбора, 2,0 перехвата и 1,7 блок-шота. Команда одержала одну победу и потерпела два поражения.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android