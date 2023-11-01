Виктор Вембаньяма исполнил эффектный данк с сопротивлением Дрю Ойбанкса

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вебманьяма совершил красивейший постер-данк через форварда «Финикс Санз» Дрю Ойбанкса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Момент произошёл во время матча регулярного сезона НБА, проходящего в данные минуты в Финиксе на арене «Футпринт центр». На момент выхода новости во встрече перерыв — «Санз» впереди со счётом 63:45. За первые две четверти Вебманьяме удалось набрать шесть очков (одна из шести успешных бросковых попыток) и шесть подборов.

За дебютные три игры в НБА Виктор в среднем набирает 15,7 очка, 7,3 подбора, 2,0 перехвата и 1,7 блок-шота. Команда одержала одну победу и потерпела два поражения.