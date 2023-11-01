Виктор Вембаньяма исполнил эффектный данк с сопротивлением Дрю Ойбанкса
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вебманьяма совершил красивейший постер-данк через форварда «Финикс Санз» Дрю Ойбанкса.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Момент произошёл во время матча регулярного сезона НБА, проходящего в данные минуты в Финиксе на арене «Футпринт центр». На момент выхода новости во встрече перерыв — «Санз» впереди со счётом 63:45. За первые две четверти Вебманьяме удалось набрать шесть очков (одна из шести успешных бросковых попыток) и шесть подборов.
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
4-я четверть
98 : 85
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Гудвин, Окоги, Мету, Аллен, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Нуркич, Бэйтс-Диоп, Гордон, Литтл, Азубуике, Дюрант, Ли
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма, Джонсон, Грэм, Сохан, Уэсли, Осман, Макдермотт, Брэнэм, Коллинс, Васселл, Барлоу, Бэсси, Шампани, Джонс, Мамукелашвили
За дебютные три игры в НБА Виктор в среднем набирает 15,7 очка, 7,3 подбора, 2,0 перехвата и 1,7 блок-шота. Команда одержала одну победу и потерпела два поражения.
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