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Потеря Кевина Дюранта за секунду стала виной поражения «Финикса» в матче с «Сан-Антонио»

Потеря Кевина Дюранта за секунду стала виной поражения «Финикса» в матче с «Сан-Антонио»
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Сегодня, 1 ноября, в Финиксе (США) на арене «Футпринт центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Финикс Санз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержали гости со счётом 115:114.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Дюрант - 26, Гордон - 20, Аллен - 19, Нуркич - 12, Окоги - 11, Ватанабэ - 11, Гудвин - 6, Литтл - 6, Ойбанкс - 3, Мету, Бол, Бэйтс-Диоп, Азубуике, Ли
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 27, Вембаньяма - 18, Васселл - 18, Коллинс - 14, Джонс - 10, Осман - 9, Сохан - 8, Макдермотт - 6, Брэнэм - 3, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили

При счёте 114:111 в пользу хозяев у «Сан-Антонио» была последняя атака. Атакующий защитник Девин Васселл решил исполнить трёхочковый бросок. Последовал промах, но подбор забрал Виктор Вембаньяма, который исполнил простой данк с добиванием.

После ввода мяча Кевин Дюрант получил мяч, после чего его запрессинговали игроки «Спёрс», а Келдон Джонсон смог отнять мяч и исполнить победный бросок. За секунду до конца Дюрант выбросил спасительный бросок, но промахнулся.

Самым результативным игроком встречи стал Джонсон, набравший 27 очков. Дюрант отметился 26 очками и семь ассистами. Вембаньяма набрал 18 очков и восемь подборов. У «Санз» всё также отсутствовали Девин Букер и Брэдли Бил из-за травм.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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