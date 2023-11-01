Потеря Кевина Дюранта за секунду стала виной поражения «Финикса» в матче с «Сан-Антонио»

Сегодня, 1 ноября, в Финиксе (США) на арене «Футпринт центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Финикс Санз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержали гости со счётом 115:114.

При счёте 114:111 в пользу хозяев у «Сан-Антонио» была последняя атака. Атакующий защитник Девин Васселл решил исполнить трёхочковый бросок. Последовал промах, но подбор забрал Виктор Вембаньяма, который исполнил простой данк с добиванием.

После ввода мяча Кевин Дюрант получил мяч, после чего его запрессинговали игроки «Спёрс», а Келдон Джонсон смог отнять мяч и исполнить победный бросок. За секунду до конца Дюрант выбросил спасительный бросок, но промахнулся.

Самым результативным игроком встречи стал Джонсон, набравший 27 очков. Дюрант отметился 26 очками и семь ассистами. Вембаньяма набрал 18 очков и восемь подборов. У «Санз» всё также отсутствовали Девин Букер и Брэдли Бил из-за травм.

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