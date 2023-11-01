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«Финикс» проиграл «Сан-Антонио», лидируя в счёте 47 минут 58 секунд

«Финикс» проиграл «Сан-Антонио», лидируя в счёте 47 минут 58 секунд
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Сегодня, 1 ноября, «Финикс Санз» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона НБА. Встреча на стадионе «Футпринт Центр» завершилась со счётом 114:115.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Финикс» лидировал по ходу матча на протяжении 47 минут и 58 секунд, однако всё рано проиграл. Решающий победный бросок после перехвата у лёгкого форварда хозяев Кевина Дюранта сделал лёгкий форвард форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон.

После четырёх сыгранных матчей «Санз» занимают 10-е место в Западной конференции с показателем 2-2. «Спёрс» расположились на девятой строчке, имея аналогичное соотношение побед и поражений. В следующих играх команды снова сыграют между собой. Встреча пройдёт 3 октября в 5:00 мск.

НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Дюрант - 26, Гордон - 20, Аллен - 19, Нуркич - 12, Окоги - 11, Ватанабэ - 11, Гудвин - 6, Литтл - 6, Ойбанкс - 3, Мету, Бол, Бэйтс-Диоп, Азубуике, Ли
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 27, Вембаньяма - 18, Васселл - 18, Коллинс - 14, Джонс - 10, Осман - 9, Сохан - 8, Макдермотт - 6, Брэнэм - 3, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
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