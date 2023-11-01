«Финикс» проиграл «Сан-Антонио», лидируя в счёте 47 минут 58 секунд

Сегодня, 1 ноября, «Финикс Санз» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона НБА. Встреча на стадионе «Футпринт Центр» завершилась со счётом 114:115.

«Финикс» лидировал по ходу матча на протяжении 47 минут и 58 секунд, однако всё рано проиграл. Решающий победный бросок после перехвата у лёгкого форварда хозяев Кевина Дюранта сделал лёгкий форвард форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон.

После четырёх сыгранных матчей «Санз» занимают 10-е место в Западной конференции с показателем 2-2. «Спёрс» расположились на девятой строчке, имея аналогичное соотношение побед и поражений. В следующих играх команды снова сыграют между собой. Встреча пройдёт 3 октября в 5:00 мск.