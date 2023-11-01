«Финикс» проиграл «Сан-Антонио», лидируя в счёте 47 минут 58 секунд
Поделиться
Сегодня, 1 ноября, «Финикс Санз» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона НБА. Встреча на стадионе «Футпринт Центр» завершилась со счётом 114:115.
«Финикс» лидировал по ходу матча на протяжении 47 минут и 58 секунд, однако всё рано проиграл. Решающий победный бросок после перехвата у лёгкого форварда хозяев Кевина Дюранта сделал лёгкий форвард форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон.
После четырёх сыгранных матчей «Санз» занимают 10-е место в Западной конференции с показателем 2-2. «Спёрс» расположились на девятой строчке, имея аналогичное соотношение побед и поражений. В следующих играх команды снова сыграют между собой. Встреча пройдёт 3 октября в 5:00 мск.
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Дюрант - 26, Гордон - 20, Аллен - 19, Нуркич - 12, Окоги - 11, Ватанабэ - 11, Гудвин - 6, Литтл - 6, Ойбанкс - 3, Мету, Бол, Бэйтс-Диоп, Азубуике, Ли
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 27, Вембаньяма - 18, Васселл - 18, Коллинс - 14, Джонс - 10, Осман - 9, Сохан - 8, Макдермотт - 6, Брэнэм - 3, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Комментарии
- 1 ноября 2023
-
09:54
-
09:36
-
09:00
-
08:45
-
08:36
-
08:05
-
07:43
-
07:38
-
06:59
-
06:20
-
06:13
-
06:00
-
04:56
-
04:40
-
04:40
-
03:06
-
02:56
-
02:47
-
02:21
-
02:17
-
00:50
-
00:41
- 31 октября 2023
-
23:47
-
22:58
-
22:15
-
21:18
-
20:44
-
20:24
-
19:57
-
19:36
-
19:02
-
18:36
-
18:11
-
17:38
-
16:53
Партнерский контент