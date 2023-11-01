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Перкинс выбрал между «Лейкерс» и «Клипперс» после обмена Джеймса Хардена

Перкинс выбрал между «Лейкерс» и «Клипперс» после обмена Джеймса Хардена
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс поделился мнением о недавнем переходе разыгрывающего Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Кто теперь лучше, «Лейкерс» или «Клипперс»? Не сказать, чтобы «Лейкерс» здорово противостояли «Клипперс» даже до обмена Джеймса Хардена. Не стану говорить, что теперь у них [«Клипперс»] убедительный перевес, но я даю «Клипперс» небольшое преимущество», — сказал Перкинс в эфире NBA on ESPN.

Напомним, в результате обмена с «Клипперс» «Филадельфия Сиксерс» получит за Хардена Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина, несколько драфтов, а также обмен пиками.

Джеймс Харден подарил часы Rolex Джоэлу Эмбииду:

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