Экс-игрок ЦСКА Торнике Шенгелия признан MVP Евролиги по итогам октября

32-летний грузинский форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия признан MVP Евролиги по итогам октября.

В минувшем месяце Торнике набирал 18,4 очка (3-е место в Евролиге), совершал 4,8 подбора и отдавал четыре результативные передачи в среднем за матч. «Виртус» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе четыре победы при одном поражении. Лидером соревнований является мадридский «Реал».

Напомним, до перехода в «Виртус» Шенгелия выступал за московский ЦСКА. Российский клуб он покинул в 2022 году. Ранее также выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, где представлял такие клубы, как «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз».

Теодосич, Хэкетт и Шенгелия подрались с болельщиками «Милана»: