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Кто является лучшим тяжёлым форвардом Евролиги на данный момент?

Кто является лучшим тяжёлым форвардом Евролиги на данный момент?
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Мы продолжаем серию опросов с целью узнать лучших игроков европейского баскетбола на каждый позиции. Сейчас настала очередь тяжёлых форвардов. Кто является лучшим на этой позиции в Евролиге? Хотим знать ваше мнение.

Никола Миротич («Олимпия Милан»): 20 очков, 7,0 подбора и 1,7 перехвата в нынешнем розыгрыше Евролиги. В минувшем сезоне выступал за «Барселону», уступившую в полуфинале мадридскому «Реалу».

Хуанчо Эрнангомес: 6,0 очка и 6,5 подбора. В минувшем сезоне выступал в НБА за «Торонто Рэпторс».

Гершон Ябуселе: 12,0 очка и 2,3 подбора. Его «Реал» Мадрид является действующим победителем Евролиги.

Зак Ледей: 12,0 очка и 5,0 подбора. «Партизан» уступил «Реалу» в четвертьфинале в сезоне-2022/2023.

Торнике Шенгелия: 18,5 очков и 4,8 подбора. «Виртус» Болонья не смог пройти в плей-офф в прошлом сезоне.

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Кто является лучшим лёгким форвардом Евролиги на данный момент?
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