Бэйлесс: Леброн не будет решать исходы матчей, но у команды есть шансы выиграть ему титул

Известный аналитик и эксперт Скип Бэйлесс высказался о чемпионских перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, отметив, что форвард Леброн Джеймс не выглядит игроком, который может решать исходы матчей.

«Я не верю в Леброна как в того, кто будет решать исходы матчей «Лейкерс», но не думаю, что он в этом нуждается. Он всё ещё может играть на уровне топ-10. У этой команды есть большие шансы выиграть ему ещё один чемпионский титул НБА», — рассказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.

Предстоящий сезон станет уже 21-м для Леброна Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации. Напомним, в минувшем сезоне «Лейкерс» дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону — «Денвер Наггетс».

Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков: