Что с «Лейкерс» на старте сезона? Выход в плей-офф опять будет проблемой?

После поражения в матче с «Сакраменто Кингз» болельщики и эксперты снова забили тревогу о том, что у «Лос-Анджелес Лейкерс» есть большое количество проблем. Многие вспоминают старт минувшего сезона, когда «озёрники» провалились и поставили под большой риск амбиции на постсезон. В итоге героическая вторая половина регулярки и плей-офф привели их к финалу конференции. Межсезонье оказалось успешным, были переподписаны важные элементы ротации, а также укреплена глубина состава. Казалось, что будет прогресс, но первые три игры выглядят скорее как шаг назад.

Давайте попробуем оценить перформанс калифорнийской команды в первых трёх матчах, выделим ключевые проблемы и обозначим ключевые дилеммы, которые предстоит решить организации на протяжении сезона. Обозначим главные вопросы, на которые нам предстоит узнать ответ, а также попробуем понять, не рано ли разгонять панику вокруг команды.

Дарвин Хэм — точно подходящий тренер?

Дарвин Хэм Фото: Justin Tafoya/Getty Image

В любых командах Леброна Джеймса в сложные моменты болельщиками начинает обвиняться тренер. На протяжении всего второго захода Леброна в «Кавальерс» Тайрон Лю всегда был козлом отпущения. Хотя после того, как Лю ушёл в другую команду, все сразу начали говорить о нём как об одном из лучших тренеров лиги, который смог привести команду к исторической победе в 2016 году.

Фрэнк Вогель, возможно, ещё больше был нелюбим болельщиками, а при обсуждении успеха 2020 года тренер упоминается в самую последнюю очередь. Если команда с Леброном выступает успешно — это героизм самого Джеймса, если же плохо — то вина на тренере.

Какова вообще роль наставников в карьере именитого форварда? Если не считать период с Эриком Споэльстрой, то нельзя сказать, что Леброну приходилось сотрудничать с какими-то очень умными в тактическом плане тренерами. Зачастую наставники выполняли, скорее, ментальную роль, держали дух команды сплочённым, предоставляли свободу звёздам, не ограничивали их заумными наставлениями.

Тайрон Лю и Леброн Джеймс Фото: Jamie Sabau/Getty Images

Хэм кажется подходящим тренером на эту роль. Не было никаких сообщений о том, что есть какое-то особенное недовольство им, о том, что раздевалка находится в плохом состоянии. Да, он не является гениальным тактиком, в матче с «Сакраменто» все критиковали его подход к ротации, то, что Хатимура не играл в решающие минуты четвёртой четверти, но всё это кажется лишь мелкими поводами, чтобы придраться к специалисту.

Как уже потом выяснилось, Тайрон Лю не просто не мешал звёздам «Кливленда», но и во многом их мотивировал. Подробно описано, как наставник смог разозлить и зарядить Леброна в перерыве седьмой игры финала 2016 года, после чего Джеймс провёл прекрасные две четверти и добился исторического успеха.

Делает ли что-то подобное Хэм? Об этом информации мало, но он точно держит ситуацию под контролем, игроки относятся к нему нормально. Тренерская перестановка по ходу сезона может лишь дестабилизировать ситуацию. А может оказаться и удачным действием, как отставка Блатта в 2015 году. Решится ли на отставку Дарвина руководство «Лейкерс» по ходу сезона, если дело совсем станет плохо?

Что происходит с ролевыми игроками?

Гэйб Винсент Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Перед сезоном на бумаге казалось, что это, возможно, самая глубокая по составу команда, которая была в карьере Леброна. Казалось, это верный путь, учитывая возраст Джеймса и нестабильность Энтони Дэвиса. Ролевики помогут достойно пройти регулярку, чтобы звёздам не пришлось слишком сильно напрягаться и на себе всё тащить. Легендарный форвард перестал быть железным игроком, который никогда не травмируется, а потому после первого же матча сезона Хэм говорил о том, что у него будет ограничение по минутам.

Но перформанс ролевых игроков пока не убеждает, и ничего не получается. Приходится возвращаться к заводским настройкам, Леброн и Дэвис тащат команду, а когда их нет на площадке, то команда тут же уходит в серьёзный минус.

Остин Ривз, о котором говорили как о будущей звезде, которая уже сейчас может получить серьёзный контракт во многих других командах, решил остаться в «Лейкерс», но начал сезон неважно: 9,7 очка в среднем с реализацией бросков в 30%. Большая разница с тем, что мы видели в том же плей-офф, когда Ривз был полноценной третьей опцией команды.

Остин Ривз Фото: Harry How/Getty Images

Д’Анджело Расселл не только не показывает эффективность в бросках (36,6%), но что важнее — не справляется с ролью плеймейкера. Когда Расселл владеет мячом, зачастую владение оказывается не самым острым, позиционная атака становится проблемной. Сам Леброн в одном из тайм-аутов матча с «Наггетс» говорил Хэму: «Ты же знаешь, что я могу исполнять роль пойнт-гарда?» Именно в этой роли, кстати, Джеймс смог привести «Лос-Анджелес» к чемпионству 2020 года.

Ну а кто точно проваливается — так это Гэйб Винсент. Защитник, который подарил несколько чудесных плей-офф перформансов в минувшем сезоне, в «Лейкерс» выглядит именно как тот игрок, которого не задрафтовали в 2018 году. Можно было бы сделать вывод о том, что все эти баскетболисты, которых подобрал «Хит», могут быть классными и эффективными только в системе Споэльстры, где они максимально правильно используются. Но, например, Макс Страс, казалось бы из той же когорты, что и Винсент, отлично себя проявляет в «Кливленде». Очень рано ставить крест на игроке, дадим ему время на адаптацию, но, конечно, его андерперформанс немало влияет на общий уровень игры команды.

Хатимура и Кристиан Вуд играют неплохо, но оба получают по 15 и 17 минут в среднем на паркете. Тут возвращаемся к вопросам к наставнику. Но, думаю, неизбежно то, что в итоге их минуты будут увеличиваться, чего они пока заслуживают.

Надо ли приобрести ещё одну звезду?

Джеймс Харден Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

А что, если в итоге Леброну надоест вся эта системность, глубина и он захочет вернуться к тому, что ему неоднократно приносило успех — а именно к тройке звёзд? К тому же «Лейкерс» — это организация, славящаяся тем, что всегда стремится за лучшими игроками, не поскупится пиками на драфте и молодыми игроками, чтобы снова создать что-то глянцевое, голливудское из своего состава.

Когда Леброн только пришёл в «Лейкерс», он играл посреди кучи молодых, перспективных игроков. И команда очень достойно смотрелась до той самой травмы Джеймса в матче с «Уорриорз». В итоге «Лос-Анджелес» не вышел в плей-офф и обменял почти весь свой капитал, чтобы заполучить Дэвиса. Сработало ли это в краткосрочную перспективу?

Конечно, чемпионство было добыто. Но что касается среднесрочных и дальнесрочных перспектив? Ингрэм, Болл (опустим травмы) и Джош Харт выросли в серьёзнейших игроков, вокруг которых можно было бы строить команду на десятилетие вперёд во главе с Леброном, который бы передал весь свой бесчисленный опыт игрокам, и даже после того, как закончил карьеру, не оставил бы, как всегда, после себя в команде выжженное поле, а совсем наоборот — опытную, классную команду.

Но мы отвлеклись, тут мы рассматриваем нынешний сезон. Что, если ролевики продолжат плохо выступать? Всегда есть опция выменять звезду. С Уэстбруком вышло отвратительно, но там было дело в сочетаемости навыков игроков. Но что, если команде захочется выменять Хардена или Ирвинга? Таунс вроде как тоже будет доступен. Разрушит ли это команду или даст ей необходимое звено для борьбы за титул?

Тяжелейшая Западная конференция

Лука Дончич и Девин Васселл Фото: Christian Petersen/Getty Images

Западная конференция уже много лет превосходит Восточную. Разница между ними была разной, но в этом году чувствуется, что она достигла своего пика за многие годы. И дело даже не в слабом Востоке, а в просто невероятно конкурентном Западе. Мест в плей-офф восемь, в плей-ин выходят 10 команд. Давайте просто перечислим команды, которые будут в этой борьбе: «Денвер Наггетс», «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Даллас Маверикс», «Сакраменто Кингз», «Мемфис Гриззлиз», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Миннесота Тимбервулвз». Это даже если не считать фактор того, что Вембаньяма может показать отличный сезон и затащить «Спёрс» наверх.

Получается 11 команд. Одна из них даже не попадёт в плей-ин. Три из них не попадут в плей-офф. Слабый старт от «Лейкерс» снова поставит их в большую опасность. Каждая игра на счету, и в этом как раз должна помочь глубина. Но пока не выходит. Тем не менее даже, допустим, команда выйдет в плей-офф. Не будет ни одной серии, которую можно назвать проходной.

Когда Леброн выступал на Востоке, ему можно было не суперсильно стараться в первом или даже во втором раунде, поскольку команды были заведомо намного хуже. Это позволяло сосредоточиться на самых решающих сериях в борьбе за титул. В этом сезоне придётся бороться с самого начала и пройти сложнейший путь.

А может быть, мы слишком драматизируем?

Леброн Джеймс Фото: Justin Tafoya/Getty Images

Нельзя не сказать, что дистанция в три игры — это ничто на фоне огромного регулярного сезона. Нельзя также не упомянуть то, что, по продвинутой статистике, у «Лейкерс» на данный момент было третье по силе расписание в лиге. Им встречались очень достойные соперники, с которыми «Лейкерс» как минимум пытались бороться и не слишком сильно проваливались, даже с «Денвером».

Что говорят нам цифры? По рейтингу нападения «Лос-Анджелес» идёт на 19-м месте в лиге, что неудивительно, учитывая плохую бросковую форму ролевиков. По защитному рейтингу команда идёт 14-й. Если сложить — получим середняковый перформанс на данный момент, причём показанный против серьёзных команд. Ниже ли это предсезонных ожиданий? Да. Является ли это провалом? Нет.

«Озёрники» — самая обсуждаемая команда лиги. Любая деталь, которая доносится нам из сообщений инсайдеров, игроков или тренеров, становится темой для обсуждения на топовых телевизионных передачах, порталы пестрят драматическими заголовками. Так было и будет всегда. Когда у калифорнийцев будет хорошая серия игр, все снова слишком сильно отреагируют и будут говорить о них как о будущих чемпионах. Белая полоса снова сменится чёрной, и всё вернётся к всесторонней критике и панике.

Если попробовать посмотреть на ситуацию сухо, без эмоций, то на деле мы не видим никакого провала и катастрофы. Проблемы есть, путь тяжёлый, но бить тревогу ещё очень-очень рано.