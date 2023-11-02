Войнаровски: «Клипперс» обменяют центрового Филипа Петрушева в «Сакраменто»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что сербский центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Филип Петрушев перейдёт в «Сакраменто Кингз».

«Клипперс» обменяют центрового Филипа Петрушева и денежную компенсацию в «Сакраменто Кингз», сообщают источники ESPN. Петрушев прибыл из «Филадельфии» по сделке с Джеймсом Харденом, и «Кингз» получат возможность оценить 23-летнего игрока и посмотреть, есть ли у него будущее в команде», — написал Войнаровски на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Подробности того, что получит «Лос-Анджелес Клипперс» за Петрушева, пока не сообщаются.

Напомним, это первый сезон Петрушева в Национальной баскетбольной ассоциации. Ранее он выступал за «Црвену Звезду», «Анадолу Эфес» и «Мегу».