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Евгений Воронов: мы потеряли троих игроков, но у нас есть те, кто могут делать результат

Евгений Воронов: мы потеряли троих игроков, но у нас есть те, кто могут делать результат
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Защитник и капитан МБА Евгений Воронов высказался после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (79:83). Воронов стал самым результативным в своей команде, набрав 21 очко.

«Игру сегодня решили мелочи. Где-то не отбились в защите, проиграли пару подборов, а в нападении совершили те ошибки, которые стоили нам победы. Такие матчи нужно забирать. Да, мы потеряли сегодня троих игроков, но у нас есть те, кто могут выходить и делать результат. В момент игры это всё отговорки. Я надеюсь, что парни получили не слишком серьёзные травмы и скоро вернутся в строй», — приводит слова Воронова сайт московского клуба.

Эта поражение стало пятым для МБА в семи сыгранных матчах текущего сезона.

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