Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

30 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» переиграть «Нью-Йорк»

30 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» переиграть «Нью-Йорк»
Комментарии

Сегодня, 2 ноября, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс». Победу одержали гости со счётом 95:89.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл. На его счету сегодня 30 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи. Также стоит отметить хорошую игру его партнёра по команде Кариса Леверта. В его активе 19 очков, шесть подборов и пять ассистов.

В составе «Нью-Йорка» стоит выделить разыгрывающего Джейлена Брансона. Он набрал 24 очка и четыре подбора. Вчерашний матч между командами, проходивший в Кливленде, закончился победой нью-йоркской команды со счётом 109:91.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
89 : 95
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 24, Куикли - 18, Дивинченцо - 16, Харт - 11, Робинсон - 6, Рэндл - 6, Гримс - 5, Макбрайд - 3, Джеффрис, Барретт, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу, Хартенштайн
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, ЛеВерт - 19, Мобли - 14, Страс - 9, Томпсон - 6, Уэйд - 6, Ньянг - 5, Портер - 4, Окоро - 2, Меррилл, Мобли, Бейтс, Джонс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android