30 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» переиграть «Нью-Йорк»

Сегодня, 2 ноября, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс». Победу одержали гости со счётом 95:89.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл. На его счету сегодня 30 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи. Также стоит отметить хорошую игру его партнёра по команде Кариса Леверта. В его активе 19 очков, шесть подборов и пять ассистов.

В составе «Нью-Йорка» стоит выделить разыгрывающего Джейлена Брансона. Он набрал 24 очка и четыре подбора. Вчерашний матч между командами, проходивший в Кливленде, закончился победой нью-йоркской команды со счётом 109:91.