30 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» переиграть «Нью-Йорк»
Поделиться
Сегодня, 2 ноября, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс». Победу одержали гости со счётом 95:89.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл. На его счету сегодня 30 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи. Также стоит отметить хорошую игру его партнёра по команде Кариса Леверта. В его активе 19 очков, шесть подборов и пять ассистов.
В составе «Нью-Йорка» стоит выделить разыгрывающего Джейлена Брансона. Он набрал 24 очка и четыре подбора. Вчерашний матч между командами, проходивший в Кливленде, закончился победой нью-йоркской команды со счётом 109:91.
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
89 : 95
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 24, Куикли - 18, Дивинченцо - 16, Харт - 11, Робинсон - 6, Рэндл - 6, Гримс - 5, Макбрайд - 3, Джеффрис, Барретт, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу, Хартенштайн
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, ЛеВерт - 19, Мобли - 14, Страс - 9, Томпсон - 6, Уэйд - 6, Ньянг - 5, Портер - 4, Окоро - 2, Меррилл, Мобли, Бейтс, Джонс
Комментарии
- 2 ноября 2023
-
05:27
-
05:19
-
05:14
-
04:38
-
03:44
-
01:25
-
00:35
-
00:02
- 1 ноября 2023
-
23:07
-
22:49
-
22:35
-
21:25
-
21:14
-
20:54
-
20:09
-
19:27
-
18:51
-
18:40
-
17:49
-
17:32
-
17:14
-
16:40
-
16:06
-
15:26
-
15:05
-
14:24
-
13:39
-
13:21
-
12:43
-
12:20
-
11:26
-
10:45
-
09:54
-
09:36
-
09:00
Партнерский контент