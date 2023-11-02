Действующий чемпион «Денвер» потерпел первое поражение в сезоне в матче с «Миннесотой»

Сегодня, 2 ноября, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Победу одержали хозяева со счётом 110:89.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой гостей Никола Йокич. Сегодня он оформил дабл-дал: 25 очков и 10 подборов. Лишь один из его партнёров смог перешагнуть отметку в 10 очков: Джамал Маррей, отличившийся 14 очками, шестью подборами и шестью результативными передачами.

В составе «Миннесоты» хорошую игру провёл защитник Энтони Эдвардс. В его активе 24 очка. Также стоит упомянуть о бигмене Карл-Энтони Таунсе, набравшего 21 очко и восемь подборов. «Денвер» потерпел первое поражение в сезоне.