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Действующий чемпион «Денвер» потерпел первое поражение в сезоне в матче с «Миннесотой»

Действующий чемпион «Денвер» потерпел первое поражение в сезоне в матче с «Миннесотой»
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Сегодня, 2 ноября, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Победу одержали хозяева со счётом 110:89.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой гостей Никола Йокич. Сегодня он оформил дабл-дал: 25 очков и 10 подборов. Лишь один из его партнёров смог перешагнуть отметку в 10 очков: Джамал Маррей, отличившийся 14 очками, шестью подборами и шестью результативными передачами.

В составе «Миннесоты» хорошую игру провёл защитник Энтони Эдвардс. В его активе 24 очка. Также стоит упомянуть о бигмене Карл-Энтони Таунсе, набравшего 21 очко и восемь подборов. «Денвер» потерпел первое поражение в сезоне.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
110 : 89
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Таунс - 21, Конли - 17, Рид - 16, Андерсон - 9, Макдэниелс - 6, Александер-Уолкер - 5, Браун - 4, Гобер - 4, Майнотт - 2, Милтон - 2, Маклафлин
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Маррей - 14, Ннаджи - 9, Браун - 8, Колдуэлл-Поуп - 6, Портер - 5, Строутер - 5, Уотсон - 4, Гордон - 4, Холидэй - 3, Тайсон - 2, Джексон - 2, Пикетт - 2, Джордан, Ки
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