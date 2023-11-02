Дебютную майку Виктора Вембаньяма продали за $62 тысячи

Дебютная майка новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма была продана на аукционе за $62 тыс., сообщает Bleacher Report.

По информации источника, майка 19-летнего баскетболиста была получена во время игры «Спёрс» с «Шарлотт Хорнетс» (98:77) в начале сезона Летней лиги. В том матче Вембаньяма набрал 9 очков при 2-13 бросках, в том числе 0-6 с трехочковой линии. У него было 8 подборов и 5 блокированных бросков.

Рекорд самой дорогой проданной на аукционе баскетбольной майке принадлежит Майклу Джордану. Майку, которую баскетболист носил в сезоне-1982/1983, продали за $1 млн 380 тыс.

В нынешнем сезоне Вембаньяма сыграл матча, набрал 65 очков, сделал 30 подборов и 6 результативных передач.