«Финикс» вёл в счёте 99,9% времени, но проиграл! «Сан-Антонио» спасли Вембаньяма и Джонсон

Сегодня, 1 ноября, «Финикс Санз» принял на своей площадке гостей из Техаса — «Сан-Антонио Спёрс». «Шпоры» до матча справедливо считались аутсайдерами (но не такими явными, как, допустим, это могло бы быть сезоном ранее). Эта игра позволит задать несколько интересных вопросов — кто виноват в проигрыше «Финикса» (Кевин Дюрант или всё-таки главный тренер Фрэнк Вогель) и Виктор Вембаньяма действительно включается лишь во вторых половинах? Так или иначе, у «Санз» и «Спёрс» теперь по две победы и два поражения в нынешнем сезоне НБА.

Виктор Вембаньяма во вторых половинах

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, выбранный на минувшем драфте под общим первым номером, до сегодняшнего матча имел следующие показатели: 15,7 очка, 7,3 подбора, 2,0 перехвата и 1,7 блок-шота. Против «Финикса» Виктор превысил средние значения, за исключением совершëнных перехватов — сегодня у Вембаньямы в графе стоит «0». А ещё перед встречей француз появился на публике в костюме Слендермена в рамках Хэллоуина.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И всё же ответ на вопрос, который был задан в начале, по поводу вторых половин в исполнении новичка вырисовывается. В текущем сезоне Вембаньяма суммарно набрал 40 очков, сделал 14 подборов и шесть блок-шотов при бросковой линейке 68-43-70 во вторых половинах против 21 очка, 12 подборов, трёх блок-шотов при бросковой линейке 28-17-63 — в первых. Виктор сам признавался, что делает акцент на заключительные 24 минуты встреч.

«Всю свою жизнь я предпочитал включаться в концовках игр, потому что именно тогда чувствую себя лучше. Но мне нужно добиваться большего и в первой части матчей. Это одна из моих областей для совершенствования: играть усердно с самого начала [матча]», — ранее признавался Вембаньяма.

Упущеннное «Финиксом» преимущество и досадная ошибка Кевина Дюранта

Дикие факты с матча. К третьей четверти в ESPN оценивали вероятность победы «Финикса» где-то в районе 98%, когда подопечные Фрэнка Вогеля выигрывали с разницей 20 очков. При этом «Сан-Антонио» в сезоне-2022/2023 выиграл лишь однажды, уступая «-20», — в игре с «Атлантой Хоукс» 19 марта.

Примечательно, что игроки «Санз» удерживали счёт в свою пользу на протяжении 47 минут 58 секунд. Это 2878 секунд из 2880 — 99,93% всего игрового времени. Всё решилось, правда, в заключительные 10 секунд встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За 10 секунд до конца основного времени атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Девин Васселл совершил трёхочковый бросок с сопротивлением лёгкого форварда «Финикса» Юты Ватанабэ. Васселл промахнулся, однако центровой гостей Виктор Вембаньяма, пользуясь данными Слендермена, добавил мяч сверху, сделав счёт 113:114 — хозяева продолжали лидировать. Защитник «Санз» Джош Окоги в теории мог взять тайм-аут, но решил ввести мяч в игру, отдав его партнёру по команде Кевину Дюранту. Дюрант попал под прессинг, в результате которого лёгкий форвард Келдон Джонсон вырвал мяч из рук Кевина и набрал два очка в сложном исполнении, которые сделали счёт 115:114 в пользу техасцев. В решающем владении Кевин Дюрант смазал бросок со средней дистанции.

И кто же виноват всё-таки — Кевин Дюрант или Фрэнк Вогель, принявший решение не брать тайм-аут? Сделаем простой вывод: наставник доверился опытному форварду, предположив, что тот спокойно найдёт на себе нарушения правил. Но вышло то, что вышло (в описании под видео).

«Сан-Антонио» меньше терял мяч и отзащищался достойно против «Финикса» в заключительной четверти

У «Сан-Антонио» наблюдается приятная тенденция в вопросах оберегания мяча: если в прошлых играх «Спёрс» совершили 19, 18 и 25 потерь соответственно, то у игроков сегодня всего лишь 12 штук — как минимум в два раза меньше, чем в провальном матче с «Лос-Анджелес Клипперс». Но у Виктора Вембаньямы по итогам всё равно мы наблюдали уже привычные пять потерь, в среднем за сезон у него теперь 4,8.

Кроме того, «шпоры» полностью выключили «Финикс» в заключительной 12-минутке, позволив аризонцам набрать 19 очков. «Сан-Антонио» впервые за сезон-2023/2024 не позволяет оппоненту набрать как минимум 20 очков за конкретную четверть. «Санз» не привыкать набирать малое количество баллов в последних четвертях. Например, в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» баскетболисты набрали 11 очков, а «озёрники» отпраздновали победу.

Сейчас важно другое: «Финиксу» следует дождаться возвращения звёздных атакующих защитников в лице Брэдли Била и Девина Букера. Если у первого, как сообщалось, проблемы со спиной, то у Букера — с ногами. Кевину Дюранту определённо нужна помощь, о чём говорит показать 2-2 на старте регулярного сезона.