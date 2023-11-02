Клэй Томпсон исполнил победный бросок за 0,2 секунды до сирены
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон принёс победу своей команде в матче с «Сакраменто Кингз», исполнив победный бросок за 0,2 секунды до финальной сирены.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Победу одержали «Уорриорз» со счётом 102:101.
Самым результативным игроком матча стал бигмен «Кингз» Домантас Сабонис. Он оформил дабл-дабл: 23 очка и 11 подборов. Именно он вывел гостей вперёд за 14 секунд до конца.
Ему ответил Клэй Томпсон, который реализовал бросок со средней дистанции за 0,2 секунды до финальной сирены. Всего Клэй набрал 14 очков. Его партнёр по команде разыгрывающий Стефен Карри завершил матч с 21 очком и пятью подборами.
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
102 : 101
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 21, Шарич - 15, Томпсон - 14, Уиггинс - 14, Грин - 13, Куминга - 12, Луни - 6, Пэйтон II - 4, Пол - 2, Муди - 1, Джозеф, Подзиемски, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Сабонис - 23, Монк - 16, Барнс - 14, Митчелл - 13, Хаертер - 11, Murray - 10, Макги - 6, Джонс - 4, Дуарте - 2, Везенков - 2, Эдвардс, Слоусон, Эллис, Лень, Форд
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