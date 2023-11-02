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Все результаты игрового дня НБА 2 ноября

Все результаты игрового дня НБА 2 ноября
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Сегодня, 2 ноября, состоялось 13 матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 2 ноября

«Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс» — 130:111.
«Детройт Пистонс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 101:110.
«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 130:121.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 106:110.
«Майами Хит» — «Бруклин Нетс» — 105:109.
«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 155:104.
«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 89:95.
«Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 128:119.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 110:89.
«Даллас Маверикс» — «Чикаго Буллз» — 114:105.
«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз» — 133:109.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 102:101.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 130:125 ОТ.

Среди ярких индивидуальных перформансов дня стоит выделить противостояние форвардов «Лейкерс» и «Клипперс». В активе Леброна Джеймса сегодня 35 очков, 12 подборов и семь результативных передач. Кавай Леонард завершил матч с 38 очками, шестью подборами и пятью передачами. Пол Джордж набрал 35 очков и сделал шесть подборов.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
130 : 111
Милуоки Бакс
Милуоки
Торонто Рэпторс: Сиакам - 26, Шрёдер - 24, Барнс - 21, Ануноби - 16, Пёлтль - 14, Трент-мл. - 8, Буше - 6, Портер - 6, Дик - 5, Темпл - 2, Флинн - 2, Макдэниелс, Янг
Милуоки Бакс: Бисли - 20, Адетокунбо - 16, Лиллард - 15, Миддлтон - 11, Портис - 10, Краудер - 9, Боучэмп - 8, Лопес - 6, Ливингстон - 5, Пэйн - 4, Коннотон - 3, Грин - 2, Джексон - 2, Лопес, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
101 : 110
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 30, Томпсон - 16, Стюарт - 12, Харрис - 11, Айви - 10, Багли III - 10, Сассер - 8, Уайзмен - 4, Хейз, Роден, Бёркс, Умуде, Казалон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 29, Грант - 24, Эйтон - 16, Брогдон - 14, Хендерсон - 11, Камара - 7, Уильямс - 6, Мэйс - 2, Уокер - 1, Тибулл, Мюррэй, Браун, Рупер
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
130 : 121
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Атланта Хоукс: Мюррей - 24, Янг - 23, Хантер - 23, Оконгву - 16, Бей - 14, Богданович - 12, Капела - 10, Джонсон - 8, Форрест, Бафкин, Миллз, Гриффин, Гуйе, Фернанду, Мэтьюз
Вашингтон Уизардс: Кузма - 25, Авдия - 22, Пул - 13, Шамет - 8, Галлинари - 8, Дэвис - 7, Мускала - 7, Оморуи - 7, Джонс - 6, Роллинз - 6, Кулибали - 5, Райт - 3, Гилл - 2, Кисперт - 2, Батлер
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
106 : 110
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 20, Холмгрен - 19, Уильямс - 18, Гидди - 15, Уиггинс - 10, Дорт - 9, Джо - 9, Уоллес - 4, Дженг - 2, Дав. Бертанс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Мицич, Сарр
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 29, Уильямсон - 20, Валанчюнас - 19, Хоукинс - 10, Нэнс - 9, Дэниэлс - 8, Джонс - 5, Льюис - 5, Райан - 5, Лидделл, Зеллер
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
105 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Майами Хит: Хироу - 30, Адебайо - 21, Батлер - 20, Хайсмит - 9, Брайант - 8, Лоури - 6, Робинсон - 5, Ричардсон - 4, Жакез-мл. - 2, Йович, Смит, Робинсон
Бруклин Нетс: Бриджес - 21, Уокер - 17, Брукс - 17, Финни-Смит - 15, Томас - 13, Уотфорд - 11, О'Нил - 6, Шарп - 5, Симмонс - 4, Джайлс, Уилсон, Клэкстон
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
155 : 104
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Уайт - 18, Хозер - 17, Браун - 16, Холидэй - 15, Притчард - 15, Порзингис - 13, Бэнтон - 11, Хорфорд - 5, Михайлюк - 5, Бриссетт - 4, Стивенс - 4, Корнет - 2
Индиана Пэйсерс: Макконнелл - 18, Нембард - 14, Топпин - 11, Несмит - 9, Матурин - 8, Уокер - 8, Тёрнер - 8, Хилд - 7, Джексон - 7, Шиппард - 6, Нвора - 5, Браун - 3, Тайс
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
89 : 95
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 24, Куикли - 18, Дивинченцо - 16, Харт - 11, Робинсон - 6, Рэндл - 6, Гримс - 5, Макбрайд - 3, Джеффрис, Барретт, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу, Хартенштайн
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, ЛеВерт - 19, Мобли - 14, Страс - 9, Томпсон - 6, Уэйд - 6, Ньянг - 5, Портер - 4, Окоро - 2, Меррилл, Мобли, Бейтс, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
128 : 119
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Хьюстон Рокетс: Грин - 23, Ванвлит - 22, Брукс - 20, Шенгюн - 19, Смит II - 17, Грин - 9, Холидей - 6, Томпсон - 4, Тэйт - 4, Ландейл - 4, Сэмюэлс, Уитмор, Хинтон, Баллок, Марьянович
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 23, Розир - 21, Болл - 19, Хэйворд - 17, Ричардс - 10, Миллер - 10, Уильямс - 9, Маледон - 5, Тор - 5, Бриджес, Макгауэнс, Смит, Бэйли, Блэк
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
110 : 89
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Таунс - 21, Конли - 17, Рид - 16, Андерсон - 9, Макдэниелс - 6, Александер-Уолкер - 5, Браун - 4, Гобер - 4, Майнотт - 2, Милтон - 2, Маклафлин
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Маррей - 14, Ннаджи - 9, Браун - 8, Колдуэлл-Поуп - 6, Портер - 5, Строутер - 5, Уотсон - 4, Гордон - 4, Холидэй - 3, Тайсон - 2, Джексон - 2, Пикетт - 2, Джордан, Ки
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 105
Чикаго Буллз
Чикаго
Даллас Маверикс: Уильямс - 25, Хардуэй-младший - 24, Дончич - 18, Джонс - 17, Харди - 9, Лайвли - 7, Пауэлл - 5, Карри - 4, Грин - 3, Экзам - 2, Проспер, Холмс, Клебер , Моррис
Чикаго Буллз: Лавин - 22, Вучевич - 21, Дерозан - 16, Картер - 12, Уайт - 10, Драммонд - 8, Досунму - 8, Карузо - 6, Крэйг - 2, Филлипс, Тэйлор, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
133 : 109
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Секстон - 23, Кларксон - 20, Маркканен - 19, Коллинс - 16, Олиник - 14, Джордж - 9, Хортон-Такер - 9, Агбаджи - 6, Данн - 5, Фонтеккио - 5, Кесслер - 4, Юртсевен - 3, Хендрикс, Сенсабо, Саманич
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 21, Джексон - 19, Уильямс Мл. - 12, Лофтон Мл. - 12, Смарт - 11, Родди - 9, Уильямс - 8, Кончар - 7, Ларэвиа - 4, Гильярд - 3, Кеннард - 3, Тиллман, Морант
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
102 : 101
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 21, Шарич - 15, Томпсон - 14, Уиггинс - 14, Грин - 13, Куминга - 12, Луни - 6, Пэйтон II - 4, Пол - 2, Муди - 1, Джозеф, Подзиемски, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Сабонис - 23, Монк - 16, Барнс - 14, Митчелл - 13, Хаертер - 11, Murray - 10, Макги - 6, Джонс - 4, Дуарте - 2, Везенков - 2, Эдвардс, Слоусон, Эллис, Лень, Форд
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
130 : 125
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Расселл - 27, Дэвис - 27, Ривз - 15, Вуд - 10, Реддиш - 8, Кристи - 5, Хэйс - 3, Принс, Каслтон, Фадж, Льюис, Ходж
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 38, Джордж - 35, Уэстбрук - 24, Пауэлл - 12, Зубац - 7, Пламли - 5, Хиланд - 4, Коффи, Миллер, Примо, Такер, Браун, Диабате
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