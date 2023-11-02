Все результаты игрового дня НБА 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, состоялось 13 матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. 2 ноября

«Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс» — 130:111.

«Детройт Пистонс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 101:110.

«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 130:121.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 106:110.

«Майами Хит» — «Бруклин Нетс» — 105:109.

«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 155:104.

«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 89:95.

«Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 128:119.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 110:89.

«Даллас Маверикс» — «Чикаго Буллз» — 114:105.

«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз» — 133:109.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 102:101.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 130:125 ОТ.

Среди ярких индивидуальных перформансов дня стоит выделить противостояние форвардов «Лейкерс» и «Клипперс». В активе Леброна Джеймса сегодня 35 очков, 12 подборов и семь результативных передач. Кавай Леонард завершил матч с 38 очками, шестью подборами и пятью передачами. Пол Джордж набрал 35 очков и сделал шесть подборов.