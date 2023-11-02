Жена Джо Смита рассказала о его реакции на её аккаунт в OnlyFans

Киша Чавис, жена первого номера драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1995 года Джо Смита, рассказала о реакции своего мужа на то, что у неё есть аккаунт в приложении OnlyFans, где люди выставляют собственные интимные видеозаписи и фотографии за деньги подписчиков.

«Он очень на меня зол. Я думаю, он в доме своей сестры. Он сейчас со мной не разговаривает.

Я приняла это решение, когда мой мужчина не заботился обо мне. Я всё ещё люблю Джо, правда люблю», — приводит слова Киши Sportskeeda.

Экс-игрок НБА узнал, что у его жены есть аккаунт в Onlyfans:

Ранее экс-игрок НБА Вон Уэйфер рассказал о самом странном случае, произошедшем за время его пребывания в лиге. По словам Уэйфера, однажды его звёздный товарищ по команде заказал в номер отеля фильмы для взрослых, где играют исключительно мужчины.