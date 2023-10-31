Экс-игрок НБА рассказал, как его одноклубник заказал в номер фильмы для взрослых с геями

Экс-игрок НБА Вон Уэйфер рассказал о самом странном случае, произошедшем за время его пребывания в лиге. По словам Уэйфера, однажды его звёздный товарищ по команде заказал в номер отеля фильмы для взрослых, где играют исключительно мужчины. О каком именно товарище по команде идёт речь, Вон раскрывать не стал.

«Я думал, что всё это какая-то шутка. Какой-то розыгрыш. Этот парень очень известен и был одной из суперзвёзд в команде. И это было некрасиво. Это была одна из самых странных ситуаций в моей баскетбольной карьере», — сказал Уэйфер на канале Illjustaskmyself в YouTube.

За время карьеры в НБА Уэйфер выступал за такие команды, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Хьюстон Рокетс», «Бостон Селтикс» и «Орландо Мэджик».