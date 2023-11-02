Пол Джордж рассказал, почему он хотел, чтобы Расселл Уэстбрук перешёл в «Клипперс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, почему он настоял на переходе разыгрывающего Расселла Уэстбрука в команду.

«Никто не говорил ничего плохого о Уэстбруке, когда он был в «Вашингтоне». Он приходит в «Лейкерс» и начинается: «С ним покончено, он больше не тот, ему нужно заврешать». Все эти версии начинают плыть по течению… Я просто знал, что у него ещё всё впереди», — приводит слова Джорджа The Cold Wire.

Напомним, сегодня, 2 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 130:125 ОТ.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кавай Леонард. На его счету 38 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде Пол Джордж отметился 35 очками и шестью подборами.