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Пол Джордж рассказал, почему он хотел, чтобы Расселл Уэстбрук перешёл в «Клипперс»

Пол Джордж рассказал, почему он хотел, чтобы Расселл Уэстбрук перешёл в «Клипперс»
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, почему он настоял на переходе разыгрывающего Расселла Уэстбрука в команду.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Никто не говорил ничего плохого о Уэстбруке, когда он был в «Вашингтоне». Он приходит в «Лейкерс» и начинается: «С ним покончено, он больше не тот, ему нужно заврешать». Все эти версии начинают плыть по течению… Я просто знал, что у него ещё всё впереди», — приводит слова Джорджа The Cold Wire.

Напомним, сегодня, 2 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 130:125 ОТ.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кавай Леонард. На его счету 38 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде Пол Джордж отметился 35 очками и шестью подборами.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
130 : 125
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Расселл - 27, Дэвис - 27, Ривз - 15, Вуд - 10, Реддиш - 8, Кристи - 5, Хэйс - 3, Принс, Каслтон, Фадж, Льюис, Ходж
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 38, Джордж - 35, Уэстбрук - 24, Пауэлл - 12, Зубац - 7, Пламли - 5, Хиланд - 4, Коффи, Миллер, Примо, Такер, Браун, Диабате
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